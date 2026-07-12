El DT de Suiza volvió a la carga: "Jugamos contra Argentina, el árbitro y el VAR"

Murat Yakin, seleccionador de Suiza, volvió a la carga y se lamentó este domingo por la eliminación de su equipo en los cuartos de final del Mundial frente a Argentina, en la que considera que las decisiones del árbitro influyeron en el resultado del partido.
El técnico de 51 años aseguró que sus dirigidos jugaron contra todos, incluyendo la cuarteta arbitral comandada por el central portugués João Pinheiro, y los responsables del VAR.
Solo un día después de la derrota contra Argentina, el presidente de la Federación Suiza de Fútbol, Peter Knäbel, el director de la selección, Pierluigi Tami, y el entrenador comparecieron frente a los medios antes de abandonar Estados Unidos.
Yakin fue tajante respecto a la actuación del árbitro y expresó que Suiza "no solo jugó contra una gran Argentina y campeona del mundo, sino también contra 70.000 aficionados argentinos, el árbitro y el VAR".
Se mostró particularmente molesto por la tarjeta roja de Embolo en su cruce con Leandro Paredes cuando el VAR llamó al juez para avisarle que el suizo había simulado una falta y debía quitarle la amarilla al argentino, lo que derivó su expulsión.
"Me parece una regla innecesaria", sostuvo Yakin, que ya lo había declarado en la rueda de prensa tras finalizar el compromiso. "No se entiende lo que pasó, lo que hizo el árbitro. Esa regla destruyó el partido. No había razón para la amarilla. Esa situación era que siguiera la jugada y ya".
Por su parte, Knäbel pidió una aplicación coherente de las reglas, pero recalcó: "No queremos ser malos perdedores. Estamos tristes. Es comprensible al día siguiente del partido. Pero, sobre todo, estamos orgullosos".
Tami se limitó a decir que "debemos estar orgullosos de cómo nuestro equipo nos representó en un torneo tan importante".