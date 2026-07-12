Scaloni revela que fue el peor partido de Argentina en el Mundial: "Nos ayudó..."

"Hoy sufrimos. Sabíamos que era un equipo muy físico. Hay que realistas, tenemos cosas para mejorar, pero ganando es mejor hacerlas", expresó al término del partido jugado en Kansas City.

El entrenador reconoció que la Albiceleste debió enfrentar a un rival que los llevó al límite.

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni , definió este sábado como "un partido histórico" la victoria en tiempo de alargue por 3-1 sobre Suiza que les ha dado el pase a las finales del Mundial, este miércoles contra Inglaterra en Atlanta , pero admitió que hay cosas para mejorar en el equipo.

Y continuó: “No jugamos bien y hay que reconocerlo. Nos ayudó que a ellos les expulsaron a un jugador y pudimos sacarlo adelante”.

Para Scaloni, enfrentar este miércoles en Atlanta a Inglaterra resulta igual, como si le hubiera respondido Noruega por tratarse de dos rivales que en su opinión "son muy difíciles" y traerán dificultades para sus jugadores.

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Sobre el rival en semifinales, agregó: "Que sea Inglaterra o Noruega, nos vamos a encontrar con un equipo que juega muy bien. Pero necesitamos recuperar. Vamos a recuperar que es lo más importante".

Del mismo modo, destacó el pasaje a semifinales, y cometió un furcio muy simpático, que da cuenta del ánimo que sobrevuela en el equipo. "Más allá de eso, lo que consiguió este equipo es histórico: estar en una final nuevamente, perdón, semifinal. Tenemos que ser realistas: tenemos que mejorar", señaló.

También subrayó que fue el peor partido de la Scaloneta en la Copa del Mundo y dijo que, aunque analizará "el partido otra vez", "el primer porqué es por el rival". "Supuestamente, nuestro cuadro era fácil y menos mal; Suiza era un gran rival y nos puso en dificultad", afirmó.

Consultado por los cambios, Scaloni puntualizó que futbolistas como Simeone o Barco "no es que no juegan porque son jóvenes": "En tanto y en cuanto vea que están para jugar, irán entrando". Y confesó que le costó sacar a Lautaro Martínez del ataque porque "no es fácil la decisión de que no juegue el 9 goleador de Italia". "No es fácil que jueguen todos. No estarán contentos, como tampoco otros chicos, pero tragan saliva y tiran para adelante. Entrenan a full, te ponen en dificultad y cuando entran, te demuestran que están bien", completó.

En su mensaje final, destacó que "el equipo hizo una primera fase muy buena y buenos partidos contra Cabo Verde y Egipto" e insistió en que este partido lo va a analizar.