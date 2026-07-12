¡Tensión en Inglaterra! Bellingham le respondió a Tuchel: "Él no sabe..."

Tras finalizar el encuentro en Miami, Tuchel habló de coraje y entrega, pero también de un mal fútbol practicado por su equipo.

Inglaterra se clasificó a las semifinales del Mundial 2026 tras echar a a Noruega , pero a su técnico Thomas Tuchel no le agradó el partido de sus dirigidos.

"En todos los sentidos. El compromiso está presente, pero nos complicamos mucho la vida con nuestro juego: descuidados, con muchos errores técnicos, sin la suficiente rapidez ni consistencia. Hoy tuvimos suerte", aseguró el entrenador.

En ese contexto, Jude Bellingham, que ya ejerce como líder en 'Los Tres Leones' con tan solo 23 años, no tardó en contestarle a su seleccionador, con el que ya tuvo algunas diferencias tiempo atrás.

"Si dice que no jugamos bien, es porque él no sabe lo que es enfrentarse a jugadores como Haaland, Sorloth, Nusa u Odegaard. Ganar también es bajar, pelear y mancharse la camiseta de barro. No siempre es tocar y tocar la pelota. A veces se ganan partidos dando y recibiendo golpes. Los muchachos hicieron un gran partido y estamos entre los cuatro mejores del Mundial", declaró el volante inglés.

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"Es difícil ahí fuera. Es un trabajo duro. Todos los jugadores han hecho un trabajo duro, así que mi reconocimiento y gratitud van para los jugadores que estuvieron ahí y que, una vez más, hicieron un gran trabajo", sostuvo.

Al responder a la pregunta sobre cómo definiría el desempeño de su selección en el Mundial, se inclinó por dos adjetivos: "Carácter y perseverancia".

"Hoy encontramos una manera de ganar un partido otra vez. Dimos todo lo que teníamos", sentenció el jugador del Real Madrid.