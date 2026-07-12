Bellingham mete presión a Messi y Mbappé: Así va la Bota de Oro del Mundial 2026

La pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 está más encendida que nunca tras la conclusión de los cuartos de final. Lionel Messi y Kylian Mbappé continúan compartiendo el liderato con ocho goles cada uno, aunque el francés mantiene una ligera ventaja en el criterio de desempate por asistencias. Uno de los grandes movimientos de la jornada lo protagonizó Jude Bellingham. El volante inglés firmó un doblete en la victoria de Inglaterra sobre Noruega, alcanzó las seis anotaciones y quedó a solo dos tantos de Messi y Mbappé, metiéndose de lleno en la lucha por terminar como el máximo artillero del torneo.

La actuación de Bellingham también dejó consecuencias en la tabla. Erling Haaland, quien se despidió del Mundial con siete goles, fue superado por el impulso colectivo de Inglaterra, mientras que Harry Kane llegó igualmente a seis tantos, dejando a los ingleses con dos futbolistas entre los cinco máximos goleadores del campeonato. Por su parte, Mbappé recibió una noticia que celebró desde la distancia. El capitán argentino no logró marcar en el triunfo de la Albiceleste sobre Suiza en los cuartos de final, por lo que ambos continúan igualados con ocho conquistas y el francés conserva sus opciones intactas de conquistar la Bota de Oro.