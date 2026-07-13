Lamine calentó el duelo ante Francia y apunta a sus críticos: "Ustedes dicen..."

Lamine Yamal afirmó que no le preocupa no marcar en la semifinal del Mundial contra Francia, pero que siempre es especial y que acepta el reto. Además, el extremo español reconfirmó que no le tiene miedo a su rival en esta clase de partidos. Por otro lado, el joven atacante respondió a sus críticos, ya que ha sido cuestionado por su nivel durante el certamen al registar solo un tanto.

"No me preocupan los goles, pero siempre es especial marcar en partidos así y acepto el reto. Para eso he venido y mañana será un día especial", indicó en la conferencia de prensa previa al encuentro que disputará este martes en Dallas. "No creo que sea culpa del entrenador que no lleve cinco goles. Son cosas del juego, no me preocupa. Yo he visto a España eliminada del Mundial y todavía no ha pasado; eso es lo único importante y ojalá marque otro gol mañana", completó. Lamine, que este lunes cumplió 19 años, dijo que no siente presión pese a que se dirigen a él todos los focos. "No hay presión, juego como sé y nunca voy a jugar mejor o peor de lo que sé. Siempre lo doy todo y cuando lo das todo no sientes presión". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Y añadió: "Es el partido más importante que voy a jugar. Y me gusta haber llegado a este momento. Estamos muy ilusionados todos, yo el primero. Me veo como campeón del mundo".

SIN MIEDO A FRANCIA

Lamine fue protagonista en la víspera del partido por sus declaraciones en las que aseguró que España no debía tener miedo a Francia. Y se reafirmó este lunes. "No se ha malinterpretado. Me preguntaron si me daba miedo Francia y dije que, obviamente, no. Somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido", declaró. "El partido va a tener fases. Tenemos jugadores de mucha calidad en todas las facetas. Su poderío en ataque puede ser algo bueno para nosotros", analizó. Y respondió a los críticos: "Ustedes dicen que no estoy a mi mejor nivel así que no tienen que esperar nada de mí, pero espero que mañana sea un partido especial".