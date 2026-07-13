Lamine calentó el duelo ante Francia y apunta a sus críticos: "Ustedes dicen..."

Lamine Yamal afirmó que no le preocupa no marcar en la semifinal del Mundial contra Francia, pero que siempre es especial y que acepta el reto. Además, el extremo español reconfirmó que no le tiene miedo a su rival en esta clase de partidos.
Por otro lado, el joven atacante respondió a sus críticos, ya que ha sido cuestionado por su nivel durante el certamen al registar solo un tanto.
"No me preocupan los goles, pero siempre es especial marcar en partidos así y acepto el reto. Para eso he venido y mañana será un día especial", indicó en la conferencia de prensa previa al encuentro que disputará este martes en Dallas.
"No creo que sea culpa del entrenador que no lleve cinco goles. Son cosas del juego, no me preocupa. Yo he visto a España eliminada del Mundial y todavía no ha pasado; eso es lo único importante y ojalá marque otro gol mañana", completó.
Lamine, que este lunes cumplió 19 años, dijo que no siente presión pese a que se dirigen a él todos los focos. "No hay presión, juego como sé y nunca voy a jugar mejor o peor de lo que sé. Siempre lo doy todo y cuando lo das todo no sientes presión".
Y añadió: "Es el partido más importante que voy a jugar. Y me gusta haber llegado a este momento. Estamos muy ilusionados todos, yo el primero. Me veo como campeón del mundo".
SIN MIEDO A FRANCIA
Lamine fue protagonista en la víspera del partido por sus declaraciones en las que aseguró que España no debía tener miedo a Francia. Y se reafirmó este lunes.
"No se ha malinterpretado. Me preguntaron si me daba miedo Francia y dije que, obviamente, no. Somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido", declaró.
"El partido va a tener fases. Tenemos jugadores de mucha calidad en todas las facetas. Su poderío en ataque puede ser algo bueno para nosotros", analizó.
Y respondió a los críticos: "Ustedes dicen que no estoy a mi mejor nivel así que no tienen que esperar nada de mí, pero espero que mañana sea un partido especial".
Por otro lado, huyó de la numerología ya que cumplió 19 años, lleva el dorsal 19 y la final del Mundial es el 19 de julio. Lo hizo recordando unas palabras de Roberto Martínez, exseleccionador de Portugal, quien dijo antes del torneo que el '6' le traía buenos recuerdos y le daba confianza.
"El entrenador de Portugal dijo algo así y luego marcó Mikel Merino que lleva el 6", señaló Lamine, que también se mostró orgulloso de ser una estrella en Estados Unidos, dentro y fuera del césped.
"El fútbol me ha dado la oportunidad de que me puedan conocer en Chattanooga, por ejemplo. Lo valoro mucho, nunca podría haberlo imaginado. Lo valoro mucho y estoy muy orgulloso de ello", sostuvo.
Y contestó qué se diría si pudiera volver en el tiempo a hablar con su 'yo' de 10 años. "Que sea el mismo, que disfrute. No hay que hablar mucho antes de los partidos. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Hay situaciones más difíciles en la vida que un partido de fútbol. Después del partido cada uno seguirá con su vida, no me preocupo de nada ni me agobio", sentenció.