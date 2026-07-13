Compañero de Mbappé lo revela: "No le gusta y no quiere perder contra España"

España y Francia se miden este martes en Dallas por las semifinales del Mundial 2026, un partido en el que Kylian Mbappé buscará lucirse para llevar a su selección a la última cita del torneo, ya que no le agrada perder ante 'La Roja'. Así lo reveló en la previa del encuentro su compañero Warren Zaire-Emery. El atacante del PSG aseguró que hará todo lo posible por ayudar a Mbappé y clasificar a la final del certamen.

"A Kylian lo conocemos todos. Es un jugador top. Ha sido MVP en tres ocasiones y en este tipo de escenarios se desenvuelve muy bien", arrancó Zaire-Emery para luego afirmar que a su capitán "no le gusta perder contra España, no quiere perder contra la selección española y va a hacer todo lo posible por ganar. Y a nivel colectivo sabemos muy bien el plan que tenemos que hacer para ganar el partido". Por otro lado dijo que no hacen caso de las declaraciones de Lamine Yamal en las que sostuvo que tiene que ser Francia la que tenga "miedo" de España. "No leo lo que se dice. Recuerdo que cuando nos enfrentamos al Barça con el PSG también se habló fuera de la cancha, pero nos centramos en el césped. No tenemos en cuenta estas declaraciones", contestó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Tenemos que preguntarle a España, no se lo que piensan ellos o lo que han dicho. Nosotros somos Francia y no tememos a nadie. Lo otro son declaraciones que se dan en el fútbol, pero no sirven para nada. El partido se juega mañana y no en las redes sociales ni en los medios de comunicación", completó.

Además, ensalzó a Lamine al ser cuestionado sobre el crack español. "Todos conocemos sus enormes cualidades futbolísticas, pero lo importante es que nos enfrentamos a un equipo excelente, como nosotros, que tenemos cuatro delanteros extraordinarios y muchos recursos desde el banquillo". "El fútbol es un deporte colectivo. Y la selección española tiene once jugadores titulares y futbolistas del banquillo muy buenos. Lamine Yamal atesora una enorme calidad en el regate, es muy rápido, pero nosotros también somos buenos. Antes de hablar de él, hay que hablar de todo el equipo español, que tiene jugadores de clase mundial en todas las posiciones; igual que nosotros", afirmó.