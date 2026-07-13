Real Madrid negociará el fichaje del año cuando termine el Mundial: 200 millones

El conjunto merengue tiene en carpeta a futbolistas como Julián Álvarez y Enzo Fernández . Ambos disputan las semifinales de la Copa del Mundo con la selección argentina y sus respectivos clubes (Atlético y Chelsea) siguen sin negociar con el presidente Florentino Pérez .

El Real Madrid empezó este lunes los trabajos con José Mourinho al mando y al mismo tiempo evalúa las posibles incorporaciones cuando finalice el Mundial 2026.

Sin embargo, en la lista de los blancos también figura Michael Olise, quien se ha convertido en la gran prioridad de Florentino mientras el jugador también disputa las semis del torneo.

El objetivo del Real Madrid es tratar de fichar a la estrella del Bayern Munich, algo que hace semanas parecía imposible y que hoy se ve de otro modo.

El conjunto bávaro planeaba renovar a Olise hasta 2031 con un importante aumento salarial para blindarlo. El francés llegó al Bayern en 2024 por alrededor de 60 millones de euros y se ha consolidado como una de las figuras del equipo, pero Sky Sports Alemania publica que el atacante no tendría pensado extender su contrato.

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En ese contexto, la directiva del Bayern vive horas de alta tensión porque no esperaban este giro de Olise. El futbolista entiende que la Bundesliga no es tan exigente y busca otra competitividad para ganar una Champions League o ser Balón de Oro.