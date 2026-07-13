  1. Mundial 2026

Lamine Yamal cumplió 19 años: su deseo, el regalo y mensaje de su novia

El crack del Barcelona celebró un cumpleaños totalmente distinto y a solo un día de chocar contra Francia por el boleto a la final del Mundial.

Lamine Yamal cumplió 19 años: su deseo, el regalo y mensaje de su novia

Lamine Yamal sopló las velas a 24 horas para enfrentar Francia por las semifinales del Mundial 2026.

Billy Vasquez
13 de julio de 2026 a las 19:21

Lamine Yamal cumplió hoy sus 19 años. El extremo de España celebró su natalicio rodeado de sus compañeros de la selección, pero enfocado en el cruce de semifinales ante Francia que se jugará este martes en Dallas.

Lejos de la polémica que rodeó a la multitudinaria fiesta con más de 200 invitados con la que festejó hace justo un año su mayoría de edad en una finca a las afueras de Barcelona a la que asistieron varias figuras, en esta ocasión el crack azulgrana sopló las velas en la concentración de 'La Roja'.

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Además de Lamine, hubo otro jugador que estaba de 'manteles largos'. Víctor Múñoz, reciente incorporación del Liverpool, cumplió 23 años y ambos jugadores tomaron la palabra frente a sus compañeros.

En el video compartido por la selección española en sus redes sociales, se muestra que Pedri y Gavi son los encargados de llevar la torta hasta las mesas donde se encontraban los cumpleañeros.

"Mi deseo es, obviamente, ganar a Francia y estar todos juntos hasta el 19 (fecha de la final del Mundial). Vamos a por ellos", expresó Lamine mientras el resto de la plantilla gritaba y aplaudía.

EL REGALO DE LAMINE YAMAL

Entre sus obsequios por su cumpleaños, el jugador se permitió regalarse a sí mismo un llamativo collar de miles euros, accesorio habitual en su vestimenta, con Inés Segura, quien cuida sus 'looks' siempre pendiente de estos. Ella lo acompaña en el Mundial junto a su pareja Inés García.

"Un regalo no ha sido porque lo he pagado yo, es uno de mi parte", dijo Lamine entre risas durante la conferencoa de prensa previa al partido ante Francia.

Aseguró no haber recibido muchos regalos por su cumpleaños: "No he recibido muchos regalos de momento, tengo que ver a mi familia. Yo me regalaría una victoria mañana y poder ir a Nueva York".

Lamine Yamal se compró un llamativo collar y lo lució durante la conferencia de prensa.

Lamine Yamal se compró un llamativo collar y lo lució durante la conferencia de prensa.

Su novia, la influencer Inés García, publicó un mensaje a través de sus historia de Instagram para felicitarlo. "Feliz día, te quiero", escribió con una imagen en la que aparecen juntos en Barcelona.

En uno de los momentos más dulces de su vida, Lamine Yamal tiene claro que su único deseo es poder eliminar a Francia, instalarse en la final y tocar la gloria el próxmo 19 de julio ya sea ante Argentina o Inglaterra.

El mensaje de Inés García para Lamine Yamal por su cumpleaños número 19.

El mensaje de Inés García para Lamine Yamal por su cumpleaños número 19.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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