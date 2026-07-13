Lamine Yamal cumplió 19 años: su deseo, el regalo y mensaje de su novia

Lamine Yamal cumplió hoy sus 19 años. El extremo de España celebró su natalicio rodeado de sus compañeros de la selección, pero enfocado en el cruce de semifinales ante Francia que se jugará este martes en Dallas. Lejos de la polémica que rodeó a la multitudinaria fiesta con más de 200 invitados con la que festejó hace justo un año su mayoría de edad en una finca a las afueras de Barcelona a la que asistieron varias figuras, en esta ocasión el crack azulgrana sopló las velas en la concentración de 'La Roja'.

Además de Lamine, hubo otro jugador que estaba de 'manteles largos'. Víctor Múñoz, reciente incorporación del Liverpool, cumplió 23 años y ambos jugadores tomaron la palabra frente a sus compañeros. En el video compartido por la selección española en sus redes sociales, se muestra que Pedri y Gavi son los encargados de llevar la torta hasta las mesas donde se encontraban los cumpleañeros. "Mi deseo es, obviamente, ganar a Francia y estar todos juntos hasta el 19 (fecha de la final del Mundial). Vamos a por ellos", expresó Lamine mientras el resto de la plantilla gritaba y aplaudía. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

EL REGALO DE LAMINE YAMAL

Entre sus obsequios por su cumpleaños, el jugador se permitió regalarse a sí mismo un llamativo collar de miles euros, accesorio habitual en su vestimenta, con Inés Segura, quien cuida sus 'looks' siempre pendiente de estos. Ella lo acompaña en el Mundial junto a su pareja Inés García. "Un regalo no ha sido porque lo he pagado yo, es uno de mi parte", dijo Lamine entre risas durante la conferencoa de prensa previa al partido ante Francia. Aseguró no haber recibido muchos regalos por su cumpleaños: "No he recibido muchos regalos de momento, tengo que ver a mi familia. Yo me regalaría una victoria mañana y poder ir a Nueva York".