Partidos de HOY martes 14 de julio Mundial 2026: a qué hora y dónde verlo por TV

El Mundial de 2026 está llegando a su fin y la emoción está al límite. Hoy se juega la primera gran semifinal entre la selección de España y la de Francia. Ambos equipos lo darán todo en la cancha para conseguir el boleto dorado a la gran final.

El camino de España: puro corazón y garra

La selección española, dirigida por Luis De la Fuente, ha demostrado que sabe sufrir y ganar. En los cuartos de final, vencieron con mucho esfuerzo a Bélgica por 2-1 gracias a un gol salvador de Mikel Merino en los últimos minutos.



Merino ya se ha convertido en el héroe del equipo, pues también anotó el gol de la victoria contra Portugal (1-0) en los octavos de final. Antes de eso, España había dejado claro su poder al golear 3-0 a Austria. Los españoles confían en mantener esta buena racha, pero saben que el reto de hoy es el más difícil hasta ahora. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Francia y el peligro de sus estrellas



Al frente estará Francia, un equipo lleno de figuras mundiales que viene jugando a un gran nivel. En los cuartos de final, los franceses no tuvieron piedad y derrotaron 2-0 a Marruecos. El peligro número uno para España será Kylian Mbappé, quien ya suma 8 goles en este torneo. Además, cuentan con la magia de Ousmane Dembélé, el actual ganador del Balón de Oro. Con este ataque, los galos prometen ser una auténtica pesadilla para la defensa española.

Detalles del partido: ¿A qué hora y dónde juegan?

Estadio: Dallas Stadium (Arlington, EE. UU.)

Fase: Semifinales del Mundial 2026.

Horarios en Centroamérica:

1:00 p.m. en Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua.

2:00 p.m. en Panamá.





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