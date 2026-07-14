Partidos de HOY martes 14 de julio Mundial 2026: a qué hora y dónde verlo por TV

El Mundial de 2026 está llegando a su fin y la emoción está al límite. Hoy se juega la primera gran semifinal entre la selección de España y la de Francia. Ambos equipos lo darán todo en la cancha para conseguir el boleto dorado a la gran final.
El camino de España: puro corazón y garra
La selección española, dirigida por Luis De la Fuente, ha demostrado que sabe sufrir y ganar. En los cuartos de final, vencieron con mucho esfuerzo a Bélgica por 2-1 gracias a un gol salvador de Mikel Merino en los últimos minutos.
Merino ya se ha convertido en el héroe del equipo, pues también anotó el gol de la victoria contra Portugal (1-0) en los octavos de final. Antes de eso, España había dejado claro su poder al golear 3-0 a Austria. Los españoles confían en mantener esta buena racha, pero saben que el reto de hoy es el más difícil hasta ahora.
Francia y el peligro de sus estrellas
Al frente estará Francia, un equipo lleno de figuras mundiales que viene jugando a un gran nivel. En los cuartos de final, los franceses no tuvieron piedad y derrotaron 2-0 a Marruecos.
El peligro número uno para España será Kylian Mbappé, quien ya suma 8 goles en este torneo. Además, cuentan con la magia de Ousmane Dembélé, el actual ganador del Balón de Oro. Con este ataque, los galos prometen ser una auténtica pesadilla para la defensa española.
Detalles del partido: ¿A qué hora y dónde juegan?
Estadio: Dallas Stadium (Arlington, EE. UU.)
Fase: Semifinales del Mundial 2026.
Horarios en Centroamérica:
1:00 p.m. en Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua.
2:00 p.m. en Panamá.
¿Dónde ver el partido EN VIVO en Centroamérica?
Honduras: Tigo Sports, FOX y Telecadena 7/4.
Costa Rica: FOX, FOX+, Teletica y TDMAX.
El Salvador: Tigo Sports, FOX y Canal 4 TCS.
Guatemala: Tigo Sports, FOX y Canal 11.
Nicaragua: Tigo Sports, FOX y Canal 10.
Panamá: Tigo Sports, FOX, RPC y TVMAX.