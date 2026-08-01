Casemiro amarga el regreso de Messi: el impensado tropiezo de Inter Miami en la MLS

Lionel Messi, que venía de tomarse unos días de descanso en Rosario tras la final del Mundial contra España, comenzó el partido en el banco de suplentes.

El Inter Miami empató 2-2 frente a Columbus Crew en el NU Stadium y se quedó con las ganas de subirse a lo más alto de la Conferencia Este. El equipo estuvo dos veces arriba en el marcador, pero no logró sostener el resultado.

El astro argentino entró a los 8 minutos del segundo tiempo en lugar de Dániel Pintér. Aunque tuvo tres oportunidades claras para convertir, esta vez la pelota no quiso entrar. Por otro lado, el argentino Rodrigo De Paul fue titular y jugó desde el comienzo.

Los goles del equipo dirigido por Guillermo Hoyos fueron marcados por el uruguayo Luis Suárez y el joven Noah Allen. Para la visita anotaron el brasileño Casemiro (en contra de su propio arco) y el español Brais Méndez, quien marcó un gran gol de tiro libre.

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Con este resultado, "Las Garzas" cortaron una racha de dos victorias consecutivas en la MLS y quedaron con 38 puntos, a solo dos unidades del líder Nashville.

Tras este encuentro, el Inter Miami ya piensa en su próximo desafío: la Leagues Cup, el torneo que enfrenta a los equipos de la MLS con los de la liga mexicana. Su debut será este miércoles en la Florida frente al Atlético San Luis.