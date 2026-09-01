Lamine Yamal ganó premio y habla de Julián Álvarez: "Es un gran jugador, pero..."

Lamine Yamal opinó este martes sobre el argentino Julián Álvarez, uno de los grandes objetivos que tenía el Barcelona durante este mercado de verano, pero que finalmente fue incapaz de fichar ante la negativa del Atlético de Madrid de traspasarlo a un rival directo de LaLiga. El extremo azulgrana reconoció que Julián es un gran futbolista, aunque evitó pronunciarse sobre su posible incorporación al equipo al expresar que está satisfecho con la plantilla actual.

Lamine ha vuelto a ser protagonista en la V Edición de los Premios AFE (Asociación de Futbolistas Españoles). Ha sido elegido por segundo año consecutivo como mejor jugador de Primera División, un reconocimiento especialmente significativo al ser los propios jugadores quienes votan a sus compañeros. Campeón del mundo y de Europa con la selección española, Yamal dijo durante el evento celebrado en Madrid que en este inicio de temporada "se está viendo al equipo muy bien y no están faltando goles". Preguntado por si le habría gustado compartir vestuario con Julián, Lamine no quiso entrar demasiado en el escenario y puso el foco en la realidad actual del equipo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Bueno, yo creo que ahora mismo estamos muy bien. Se está viendo. Los goles no nos están faltando. Obviamente Julián es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos. Nosotros queremos ganarlo todo, que es lo importante", aseguró.

También quiso despejar cualquier duda sobre su estado de ánimo. Durante las primeras jornadas de LaLiga aparecieron comentarios sobre una supuesta tristeza, pero el propio jugador se mostró rotundo. "Estoy muy contento de estar aquí. Todo lo que sea en premios será bien recibido. Y más de una asociación de futbolistas, que al final son los que saben. He hablado mucho siempre de todo lo que me pasa. Pero estoy muy contento, soy muy feliz. Y contento de estar aquí también", explicó.