Atlético y una sorpresiva salida: Simeone perdió a uno de sus referentes

En el último día del mercado de fichajes en Europa, Diego Simeone ha perdido a uno de sus grandes referentes del Atlético de Madrid. Después de 13 años consecutivos en el club, José María Giménez se despide. El central uruguayo continuará su carrera siempre en la Liga Española, pero esta vez defendiendo los colores del recién ascendido, el Deportivo La Coruña.

De acuerdo con la información del periodista Fabrizio Romano, Giménez alcanzó un acuerdo con el Dépor para jugar cedido por un año, es decir, hasta final de temporada. Los colchoneros necesitaban vender o prestar al charrúa de 31 años por razones de presupuesto, y seguirán pagando una parte menor de su sueldo. El Sevilla también estaba interesado en llevárselo, pero desde La Coruña ofertaron un porcentaje más alto del salario para poder incorporarlo en sus filas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE