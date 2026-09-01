Atlético y una sorpresiva salida: Simeone perdió a uno de sus referentes

En el último día del mercado de fichajes en Europa, Diego Simeone ha perdido a uno de sus grandes referentes del Atlético de Madrid. Después de 13 años consecutivos en el club, José María Giménez se despide.
El central uruguayo continuará su carrera siempre en la Liga Española, pero esta vez defendiendo los colores del recién ascendido, el Deportivo La Coruña.
De acuerdo con la información del periodista Fabrizio Romano, Giménez alcanzó un acuerdo con el Dépor para jugar cedido por un año, es decir, hasta final de temporada.
Los colchoneros necesitaban vender o prestar al charrúa de 31 años por razones de presupuesto, y seguirán pagando una parte menor de su sueldo.
El Sevilla también estaba interesado en llevárselo, pero desde La Coruña ofertaron un porcentaje más alto del salario para poder incorporarlo en sus filas.
Giménez fue suplente en la primera fecha de LaLiga contra Málaga y jugó 11 minutos frente al Villarreal y 24 ante Sevilla. Los titulares este año en el Atlético serán el eslovaco David Hancko y el español Robin Le Normand, que fue expulsado en el segundo partido. Su lugar en el tercero lo ocupó Marc Pubill.
El defensor uruguayo formado en Danubio recaló en el Atlético a mediados de 2013 y debutó en el primer equipo en setiembre de ese año.
En 2014 se afianzó como titular y en la campaña 2025-26 disputó 25 enfrentamientos, la menor cantidad en una temporada desde que llegó al Metropoliano.