Enzo Fernández se fue del Chelsea por una cifra récord; la venta más cara de la Premier

El cierre del mercado de fichajes en Europa trajo una verdadera bomba: el argentino Enzo Fernández se fue del Chelsea para convertirse en refuerzo del Manchester City por una cifra récord.
A falta del anuncio oficial que se realizará en breve, el volante de 25 años se une al conjunto ciudadano por unos 145 millones de euros, según la información que adelanta este martes el periodista Fabrizio Romano.
Enzo no estuvo a disposición de Xabi Alonso para los últimos dos encuentros del Chelsea, ante el Luton por la Carabao Cup y Brighton por la Premier, mientras las partes ultimaban detalles de la operación.
La llegada del Fernández representa un refuerzo de jerarquía absoluta para el mediocampo del City. Allí volverá a encontrarse con Enzo Maresca, su exentrenador, con quien conquistó el Mundial de Clubes el año pasado.
Con su venta cerrada, Enzo superó su propia marca y se afianzó en el primer puesto como el jugador argentino más caro de todos los tiempos. Además, su transferencia es la más cara de la historia del fútbol inglés, junto a la de Alexander Isak (Liverpool pagó la misma cifra por el sueco en 2025).
Anteriormente, el récord también le pertenecía a Fernández cuando el Chelsea pagó 121 millones de euros al Benfica a principios de 2023.
El mediocampista finalmente abandona los 'Blues', que precisamente reforzaron la portería con su compatriota el 'Dibu Martínez. Estuvo tres años y medio en club londinense, donde llegó a ser capitán y ganó dos títulos; Conference League y Mundial de Clubes 2025 al vencer al PSG en la final.