Enzo Fernández se fue del Chelsea por una cifra récord; la venta más cara de la Premier

El cierre del mercado de fichajes en Europa trajo una verdadera bomba: el argentino Enzo Fernández se fue del Chelsea para convertirse en refuerzo del Manchester City por una cifra récord. A falta del anuncio oficial que se realizará en breve, el volante de 25 años se une al conjunto ciudadano por unos 145 millones de euros, según la información que adelanta este martes el periodista Fabrizio Romano.

Enzo no estuvo a disposición de Xabi Alonso para los últimos dos encuentros del Chelsea, ante el Luton por la Carabao Cup y Brighton por la Premier, mientras las partes ultimaban detalles de la operación. La llegada del Fernández representa un refuerzo de jerarquía absoluta para el mediocampo del City. Allí volverá a encontrarse con Enzo Maresca, su exentrenador, con quien conquistó el Mundial de Clubes el año pasado. Con su venta cerrada, Enzo superó su propia marca y se afianzó en el primer puesto como el jugador argentino más caro de todos los tiempos. Además, su transferencia es la más cara de la historia del fútbol inglés, junto a la de Alexander Isak (Liverpool pagó la misma cifra por el sueco en 2025). No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE