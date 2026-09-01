Richarlison arremete contra su club: "No decidirán mi futuro..."

A escasas horas para que cierre el mercado de fichajes en Europa, el brasileño Richarlison arremetió contra la directiva del Tottenham porque su regreso al Everton se ha estancado cuando ambos clubes ya tenían un principio de acuerdo para su traspaso.

El delantero, que marcó 53 goles en 152 partidos durante su anterior etapa en el Everton, considera que Tottenham tiene un desacuerdo económico que amenaza ahora con frustrar su vuelta a los 'Toffees'.

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A través de un fuerte comunicado en sus redes sociales, Richarlison expresó su malestar y lo que ha sido su carrera en los últimos años durante las ventanas de transferencia.

"Después de todo lo que pasé en los últimos años, decidí que nunca más decidirán mi futuro por mí. Pasé por muchas cosas malas en ese tiempo y casi todas ellas ocurrieron por decisiones tomadas por otras personas. Presión, amenazas, represalias, nada de eso me asusta. Ya pasé por cosas peores... ¡créanme!", arrancó el atacante.

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"Siempre dejé claro, en todas las oportunidades, que una salida mía a otro lugar también tendría que ser buena para el club. Si no lo fuera, jamás la aceptaría... como no acepté cuando todo aquí se estaba desmoronando y me necesitaron", remarca.