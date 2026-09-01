Richarlison arremete contra su club: "No decidirán mi futuro..."

A escasas horas para que cierre el mercado de fichajes en Europa, el brasileño Richarlison arremetió contra la directiva del Tottenham porque su regreso al Everton se ha estancado cuando ambos clubes ya tenían un principio de acuerdo para su traspaso.
El delantero, que marcó 53 goles en 152 partidos durante su anterior etapa en el Everton, considera que Tottenham tiene un desacuerdo económico que amenaza ahora con frustrar su vuelta a los 'Toffees'.
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A través de un fuerte comunicado en sus redes sociales, Richarlison expresó su malestar y lo que ha sido su carrera en los últimos años durante las ventanas de transferencia.
"Después de todo lo que pasé en los últimos años, decidí que nunca más decidirán mi futuro por mí. Pasé por muchas cosas malas en ese tiempo y casi todas ellas ocurrieron por decisiones tomadas por otras personas. Presión, amenazas, represalias, nada de eso me asusta. Ya pasé por cosas peores... ¡créanme!", arrancó el atacante.
"Siempre dejé claro, en todas las oportunidades, que una salida mía a otro lugar también tendría que ser buena para el club. Si no lo fuera, jamás la aceptaría... como no acepté cuando todo aquí se estaba desmoronando y me necesitaron", remarca.
Depois de tudo que eu passei nos últimos anos, decidi que NUNCA MAIS decidiriam meu futuro por mim. Eu passei por muita coisa ruim nesse tempo e quase todas elas aconteceram por decisões tomadas por outras pessoas. Pressão, ameaça, retaliações, nada disso me assusta. Já passei...— Richarlison Andrade (@richarlison97) August 31, 2026
"Me quedé y di mi vida. Entonces, espero que traten mi situación con el mismo respeto que siempre tuve por los Spurs y por todas las personas que trabajaron conmigo en este período. Solo no quieran decidir por mí", apunta.
Para finalizar, Richarlison dijo que "si llegan a un acuerdo entre Spurs y Everton, regresaré al equipo de mi corazón. Mi intención era efectivamente regresar al lugar donde fui muy feliz, pero las negociaciones iban en la dirección que otras personas querían, y ya no va a suceder de esa manera. A pesar de todo este revuelo, tengo un contrato con Spurs y estaré a disposición del club".
El Tottenham y el internacional brasileño separarían sus caminos este verano, en caso de llegar la oferta adecuada que ahora pide su equipo.
Tras una charla con el técnico Roberto de Zerbi hace algunos días, el delantero llegó a un mutuo consenso para dejar los Spurs con el objetivo de reencontrarse a nivel profesional y su intención era volver al Everton. Horas decisivas para Richarlison en el último día del mercado.