Liverpool se vuelve loco por Barcola: el segundo fichaje más caro de su historia

La espera finalmente se terminó. Después de varias semanas negociando su fichaje, el Liverpool anunció este lunes la llegada del delantero francés Bradley Barcola, procedente del Paris Saint-Germain.
El futbolista de 23 años, tras un largo verano sonando para abandonar el club francés, se convierte en el sustituto de Mohamed Salah en la banda izquierda de los 'Reds' y se trata del segundo traspaso más caro en la historia de la institución.
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De acuerdo con los reportes de la prensa británica, el Liverpool pagó al PSG unos 140 millones de euros por Barcola, por delante de los 125 millones que pagaron por Florian Wirtz y solo por detrás de los 145 que desembolsaron por Alexander Isak, ambos en 2025.
Barcola, que lucirá el dorsal 29, declaró en la web oficial del club que es un "gran orgullo" continuar su carrera en Anfield. Afirmó que, pese a que "ha tardado mucho" en llegar su fichaje, lo único que quiere es "estar en el campo y poder jugar".
"Espero lograr grandes cosas. En primer lugar, ganar la Premier League, que es uno de los mayores sueños de mi vida", dijo el francés, que ha firmado un contrato de larga duración con el Liverpool, hasta junio de 2031.
Su llegada al Liverpool puede no ser la última incorporación del equipo, que también trabaja en un extremo derecho como Jakub Minteh, cuyo precio en el Brighton parece muy alto, o Ismaila Sarr, del Crystal Palace.
Barcola, internacional con Francia, llegó al PSG hace tres temporadas a cambio de 45 millones y desde entonces ha ganado tres ligas francesas y dos Champions League, además de otros títulos.
Su fichaje puede desplazar de la plantilla a Cody Gakpo, que pese a ser un titular habitual en este equipo, además de haber marcado en la primera jornada de Premier League contra el Newcastle, ha sido relacionado con el Tottenham y Manchester City en las últimas semanas.
Hasta la incorporación de Barcola, ha sido una ventana tranquila para el Liverpool que solo había firmado a Jeremy Jacquet, que además ya estaba cerrado desde hace meses, y Víctor Muñoz. Unos refuerzos escasos para un equipo que ha perdido en verano a Salah, Andy Robertson, Ibrahima Konaté y Curtis Jones.