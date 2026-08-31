Liverpool se vuelve loco por Barcola: el segundo fichaje más caro de su historia

La espera finalmente se terminó. Después de varias semanas negociando su fichaje, el Liverpool anunció este lunes la llegada del delantero francés Bradley Barcola, procedente del Paris Saint-Germain.

El futbolista de 23 años, tras un largo verano sonando para abandonar el club francés, se convierte en el sustituto de Mohamed Salah en la banda izquierda de los 'Reds' y se trata del segundo traspaso más caro en la historia de la institución.

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De acuerdo con los reportes de la prensa británica, el Liverpool pagó al PSG unos 140 millones de euros por Barcola, por delante de los 125 millones que pagaron por Florian Wirtz y solo por detrás de los 145 que desembolsaron por Alexander Isak, ambos en 2025.

Barcola, que lucirá el dorsal 29, declaró en la web oficial del club que es un "gran orgullo" continuar su carrera en Anfield. Afirmó que, pese a que "ha tardado mucho" en llegar su fichaje, lo único que quiere es "estar en el campo y poder jugar".

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"Espero lograr grandes cosas. En primer lugar, ganar la Premier League, que es uno de los mayores sueños de mi vida", dijo el francés, que ha firmado un contrato de larga duración con el Liverpool, hasta junio de 2031.