Dibu Martínez ya es del Chelsea y fue titular: su debut con los 'Blues' en la Premier

El Chelsea ha fichado al portero argentino Emiliano 'Dibu' Martínez, procedente del Aston Villa, a cambio de unos 8,7 millones de euros, anunció este domingo el club inglés. El guardameta, que estuvo cerca de fichar por la Juventus de Turín hace unas semanas, tenía contrato con los 'Villanos' hasta 2029, pero la incorporación del japonés Zion Suzuki le había relegado al rol de suplente, por lo que ambas partes acordaron que una salida era lo más apropiado. Repasá la tabla de posiciones de la Premier League

En el Chelsea, el 'Dibu' se topará con la competencia de Robert Sánchez y de Mike Penders, aunque se espera que Xabi Alonso le dé el puesto de portero titular al argentino, especialmente tras la mala actuación de Sánchez en el debut liguero, cuando pudo hacer más en los dos goles del Fulham. El 'Dibu', campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, se marcha del Aston Villa tras seis años en los que ha disputado 256 partidos y ha conquistado una Europa League, además de contribuir a la clasificación del equipo a la Liga de Campeones en dos temporadas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

He's at the Chels. 😍 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 30, 2026

La incorporación de Martínez puede provocar nuevos movimientos en el Chelsea y Penders o Sánchez pueden decidir irse, ya que al no disputar competición europea, las oportunidades en la portería de los 'Blue' son muy limitadas. Cabe mencionar que el 'Dibu', de 33 años, firmó un contrato con el Chelsea por tres temporadas, es decir hasta junio de 2029.

DEBUT EN LA PORTERÍA DE LOS 'BLUES'

Tras confirmarse su fichaje, Emiliano fue titular en el triunfo del Chelsea sobre el Brighton por 4-3 en Stamford Bridge, en el duelo correspondiente a la jornada 2 de la Premier League. El meta argentino ha recogido nada más llegar la vitola de número uno en la portería de los 'Blues', aunque ya encajó tres goles en su presentación. Roméo Lavia, Pedro Neto, Joao Pedro y Cole Palmer anotaron los goles del Chelsea mientas que Malick Yalcouyé fue el encargado de marcarle el primer tanto al 'Dibu'. El propio Joao Pedro en contra le hizo el segundo y Pascal Grob en la útima jugada firmó el tercero de la visita.