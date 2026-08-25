Tiene 22 años y el United pagó 93 millones por su fichaje: "Es increíble"

Manchester United hizo oficial este martes la contratación del centrocampista Carlos Baleba, procedente del Brighton, por 70 millones de libras esterlinas (93 millones de euros). El futbolista camerunés, de 22 años, ha firmado un contrato de cinco temporadas con opción a una adicional.

Baleba es el tercer fichaje del United en este mercado veraniego tras las incorporaciones de Andrey Santos (56 millones de euros) y Youri Tielemans (41).

Los tres futbolistas han llegado para mejorar el centro del campo de un equipo que comenzó este fin de semana la Premier League con una sonrojante derrota contra el recién ascendido Hull City. "Es un sentimiento increíble llegar al club de mis sueños", dijo Baleba tras estampar la firma en su nuevo contrato. "Jugar en Old Trafford es siempre especial, pero hacerlo como jugador del Manchester United será un verdadero honor".

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Carlos Baleba. Manchester United.



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