Jueza toma decisión por el caso del video íntimo que salpica a Raúl Asencio

La jueza de Gran Canaria que va a juzgar en septiembre el caso del video sexual por el que han sido procesados los excanteranos del Real Madrid Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García y el defensa del primer equipo Raúl Asencio determinó rechazar la petición para declarar nula la causa. Ruiz, Rodríguez y García están acusados de haber grabado y difundido sin permiso la relación sexual que mantuvieron con dos jóvenes en el sur de Gran Canaria en 2023 a sabiendas de que una era menor, hechos por los que se enfrentan a cargos por pornografía infantil y delito contra la intimidad.

Por su parte, Asencio ha sido procesado por haber mostrado ese video a un tercero, tras haberlo recibido en su celular, algo por lo que se le imputa un delito contra la intimidad. En un auto hecho público este jueves, la jueza desestima todas las alegaciones planteadas por las defensas en la audiencia preliminar al juicio, las más importantes de las cuales cuestionaba la incautación de los teléfonos de los procesados y exigía que todas las pruebas obtenidas de esos dispositivos fueran declaradas nulas. La jueza considera que la Guardia Civil obró conforme a la ley, sin que se haya "acreditado ninguna maniobra engañosa por parte de los agentes", y recuerda que el teléfono que se le intervino "tiene la doble condición de fuente de prueba e instrumento o efecto del delito", por lo que fue legal que se lo requisaran en ese momento. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Nuestra legislación procesal no exige el consentimiento del titular de los efectos, instrumentos o pruebas del delito, ya que, en caso contrario, los agentes policiales actuantes tampoco podrían incautar las armas utilizadas en la comisión de cualquier delito contra la vida y/o la integridad personal", razona la magistrada.

Pero, además, resalta que "no existe ninguna duda sobre el peligro de la desaparición de los efectos o instrumentos y pruebas del delito" en este caso, "porque, de hecho, todos los encausados hicieron copias de seguridad de su cuenta de Id Cloud para borrar su contenido antes de su detención, en un claro intento de frustrar la investigación de los hechos denunciados". En la audiencia preliminar, el abogado de Raúl Asencio (a quien no se acusa de grabar las imágenes, sino solo de mostrarlas a un tercero) intentó hacer valer el perdón expreso que ha obtenido de las dos víctimas del delito, a las que ya ha indemnizado. La jueza subraya que ese perdón solo puede tener efectos sobre el cargo que se atribuye a Asencio (delito contra la intimidad), pero no sobre la acusación de pornografía infantil a la que se enfrentan Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García.