Siguen las bajas: Real Madrid vendió a dos jugadores y recibe 50 millones

Tras las bajas de Dani Carvajal, David Alaba, Fran García y Dani Ceballos, el Real Madrid continúa con la operación salida y el siguiente en la agenda es Gonzalo García, quien tiene las maletas listas para viajar a Inglaterra. Tal como lo adelanta este jueves el diario Marca, el club blanco ya cerró el acuerdo con el Fulham para el traspaso del delantero de 22 años, que fue expresamente pedido por Álvaro Arbeloa.

La citada fuente remarca que Real Madrid recibirá 40 millones de euros por el 70% de Gonzalo. Pero eso no es todo, la entidad inglesa también se lleva a otro futbolista formado en la 'La Fábrica'. César Palacios, que ya debutó con el primer equipo, se marcha al Fulham por unos 10 millones de euros también por el 70% del pase del mediocampista. De esta forma, Arbeloa deja con estos dos fichajes 50 millones en las arcas del conjunto merengue. Ambos tuvieron minutos cuando el DT español dirigió a los blancos antes de ser destituido y luego tomar las riendas del equipo inglés. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE