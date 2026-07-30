Siguen las bajas: Real Madrid vendió a dos jugadores y recibe 50 millones

Tras las bajas de Dani Carvajal, David Alaba, Fran García y Dani Ceballos, el Real Madrid continúa con la operación salida y el siguiente en la agenda es Gonzalo García, quien tiene las maletas listas para viajar a Inglaterra.
Tal como lo adelanta este jueves el diario Marca, el club blanco ya cerró el acuerdo con el Fulham para el traspaso del delantero de 22 años, que fue expresamente pedido por Álvaro Arbeloa.
La citada fuente remarca que Real Madrid recibirá 40 millones de euros por el 70% de Gonzalo. Pero eso no es todo, la entidad inglesa también se lleva a otro futbolista formado en la 'La Fábrica'.
César Palacios, que ya debutó con el primer equipo, se marcha al Fulham por unos 10 millones de euros también por el 70% del pase del mediocampista.
De esta forma, Arbeloa deja con estos dos fichajes 50 millones en las arcas del conjunto merengue. Ambos tuvieron minutos cuando el DT español dirigió a los blancos antes de ser destituido y luego tomar las riendas del equipo inglés.
El Real Madrid vuelve a hacer caja con la cantera, ya que hace apenas un mes vendió al argentino Nico Paz al Como por 60 millones, aunque por el 100% del pase. En este caso, los blancos se guardan una opción de recompra de 80 millones.
La marcha de Gonzalo no fue por decisión de José Mourinho. De hecho, el portugués ha quedado sorprendido por el rendimintos y sus cualidades, pero las opciones de tener minutos eran complicadas con la inminente llegada de Yan Diomande y el regreso de Endrick.
Sin mencionar que más adelante está prevista la vuelta de Rodrygo tras su lesión y el ataque que completan Kylian Mbappé y Vinicius.
Respecto a Palacios, el volante ya tenía decidido que era el momento de salir del Castilla. Ha tenido algunas propuestas, pero se quedaron en un segundo plano ante la llamada de Arbeloa. Ambos canteranos jugarán en la Premier Leaague.