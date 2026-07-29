Sin Messi, pero con Najar: hora y dónde ver HOY el Juego de Estrellas de la MLS vs Liga MX

El fútbol hondureño volverá a tener un representante de lujo en uno de los eventos más importantes del calendario de la Major League Soccer. Andy Najar fue convocado por segunda vez en su carrera al MLS All-Star Game, donde este miércoles defenderá los colores del equipo de las Estrellas de la MLS frente a una selección de las principales figuras de la Liga MX.

El encuentro se disputará a partir de las 6:00 de la tarde, hora de Honduras, en el imponente Bank of America Stadium, ubicado en Charlotte, Carolina del Norte, escenario que recibirá a miles de aficionados para una nueva edición del tradicional Juego de Estrellas. El compromiso podrá seguirse en vivo a través del MLS Season Pass de Apple TV, plataforma que posee los derechos exclusivos de transmisión del campeonato y de este evento especial. La edición de este año estará marcada por una ausencia que ha dado mucho de qué hablar. Lionel Messi no formará parte del equipo de la MLS debido a su participación en el Mundial, por lo que el espectáculo perderá a una de sus principales figuras y el protagonismo recaerá en otros futbolistas que atraviesan un gran momento en la liga estadounidense. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

EQUIPO DE LA MLS VS EQUIPO DE LA LIGA MX

En ese escenario, Andy Najar aparece como uno de los nombres más destacados del plantel, luego de completar una temporada de alto nivel que le permitió ganarse nuevamente un lugar entre los mejores jugadores del campeonato. El defensor hondureño compartirá vestuario con reconocidas figuras del fútbol internacional como Son Heung-min, Thomas Müller, Denis Bouanga, Sam Surridge, Diego Rossi, Evander, Guilherme, Andrés Cubas, Yannick Bright y Tim Ream, conformando un equipo con talento y experiencia.