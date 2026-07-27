Tabla de posiciones Liga MX: sorpresivo líder y cinco equipos siguen invictos

Lo llamativo hasta el momento es que Tijuana lidera la clasificación con seis puntos. El equipo que dirige el 'Loco' Abreu y donde milita la joyita Gil Mora , ha comenzado jugando de local y se impuso sobre Tigres (3-1) y León (1-0) para subirse a lo más alto del certamen.

La segunda jornada del Clausura 2026 de la Liga MX finalizó este fin de semana y cinco equipos continúan sin conocer la derrota. Tijuana , Cruz Azul , Necaxa , Atlas y el América se mantienen invictos en este arranque de campeonato.

En el segundo puesto, con los mismos puntos, se encuentra Cruz Azul, vigente campeón del torneo y que este sábado conquistó el Campeón de Campeones luego de vencer a Toluca.

Atlas y Necaxa también suman seis unidades en el tercer y cuarto lugar. Mientras que el América empató 1-1 frente al Atlante en el Estadio Azteca y se sitúa en la quinta plaza con cuatro puntos.

Pachuca, Toluca, Puebla, Monterrey, Querétaro, Chivas y Pumas registran tres unidades cada uno y San Luis, Atlante y Tigres apenas tienen un punto.

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Los equipos que siguen sin poder sumar y deberán reaccionar en la tercera fecha para intentar salir del sótano son León, Santos y Juárez.

En la próxima jornada, el América se medirá contra el Santos, Chivas visitará al Puebla, Cruz Azul recibirá al Atlante, Tigres chocará ante Querétaro, Pumas frente a Juárez y el líder Tijuana contra el San Luis.