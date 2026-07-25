Histórica protesta en México: el gesto de los jugadores por el fin del ascenso

Mineros de Zacatecas y Correcaminos empataron este viernes en un partidazo que terminó 3-3 en el Estadio Carlos Vega Villalba, correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX. Sin embargo, ambos equipos protagonizaron una protesta inédita en el arranque del encuentro para manifestar su rotundo rechazo a la eliminación definitiva del ascenso y descenso en el fútbol mexicano.

Esto ocurrió apenas unos días de que se confirmara el Reglamento de Competencia 2026-2027, donde quedó establecido que los clubes de la Liga MX no descenderán y que los equipos de la Liga de Expansión tampoco podrán obtener el ascenso por la vía deportiva. La protesta, realizada durante el primer minuto del partido, se convirtió en una de las imágenes más comentadas del inicio del torneo. Los jugadores trasladaron la inconformidad de los equipos desde los comunicados oficiales hasta la cancha. El silbatazo inicial marcó el comienzo de una escena poco habitual en el fútbol profesional. Mineros puso el balón en movimiento, pero sus futbolistas únicamente intercambiaron pases en su propio campo sin intentar avanzar hacia la portería rival. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE