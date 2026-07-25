Histórica protesta en México: el gesto de los jugadores por el fin del ascenso

Mineros de Zacatecas y Correcaminos empataron este viernes en un partidazo que terminó 3-3 en el Estadio Carlos Vega Villalba, correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX.
Sin embargo, ambos equipos protagonizaron una protesta inédita en el arranque del encuentro para manifestar su rotundo rechazo a la eliminación definitiva del ascenso y descenso en el fútbol mexicano.
Esto ocurrió apenas unos días de que se confirmara el Reglamento de Competencia 2026-2027, donde quedó establecido que los clubes de la Liga MX no descenderán y que los equipos de la Liga de Expansión tampoco podrán obtener el ascenso por la vía deportiva.
La protesta, realizada durante el primer minuto del partido, se convirtió en una de las imágenes más comentadas del inicio del torneo. Los jugadores trasladaron la inconformidad de los equipos desde los comunicados oficiales hasta la cancha.
El silbatazo inicial marcó el comienzo de una escena poco habitual en el fútbol profesional. Mineros puso el balón en movimiento, pero sus futbolistas únicamente intercambiaron pases en su propio campo sin intentar avanzar hacia la portería rival.
Del otro lado, los elementos de Correcaminos permanecieron prácticamente inmóviles, sin ejercer presión ni buscar recuperar la posesión.
La acción se prolongó durante aproximadamente un minuto, tiempo en el que ninguno de los dos equipos disputó el balón con normalidad
Una vez concluido ese lapso, el encuentro continuó bajo las reglas habituales, dejando claro que se trataba de una protesta previamente acordada entre ambas instituciones.
El gesto llamó la atención de aficionados y analistas, quienes rápidamente interpretaron la acción como una manifestación conjunta contra la decisión de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) de mantener cerrado el sistema de competencia entre la Liga MX y la Liga de Expansión MX.