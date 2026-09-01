Barcelona vs Real Madrid: se confirma la fecha que se jugará el primer clásico

El Barcelona-Real Madrid de la décima jornada de LaLiga EA Sports, el primer clásico español del curso 2026-27, se disputará el domingo 25 de octubre a las 21:00 horas (1:00 p.m hora de Honduras) en el Spotify Camp Nou, según ha confirmado este martes la competición.

El conjunto azulgrana llegará a la cita pocos días después de afrontar el compromiso más exigente de la fase liga de la Liga de Campeones, el martes 20 de octubre en el campo del PSG, mientras que el equipo blanco contará con un día menos de descanso, después de enfrentarse al RB Leipzig el día 21 en el Santiago Bernabéu.