Barcelona vs Real Madrid: se confirma la fecha que se jugará el primer clásico

El Barcelona-Real Madrid de la décima jornada de LaLiga EA Sports, el primer clásico español del curso 2026-27, se disputará el domingo 25 de octubre a las 21:00 horas (1:00 p.m hora de Honduras) en el Spotify Camp Nou, según ha confirmado este martes la competición.
El conjunto azulgrana llegará a la cita pocos días después de afrontar el compromiso más exigente de la fase liga de la Liga de Campeones, el martes 20 de octubre en el campo del PSG, mientras que el equipo blanco contará con un día menos de descanso, después de enfrentarse al RB Leipzig el día 21 en el Santiago Bernabéu.
El Barcelona y el Real Madrid volverán a medirse en LaLiga EA Sports el fin de semana del 8 y 9 de mayo en la jornada 35.
¿Cuándo juegan el clásico Barcelona vs Real Madrid?
El primer clásico de la temporada entre blaugranas y merengues se jugará el domingo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou, escenario con capacidad para albergar a más de 100.000 espectadores.
¿A qué hora juega FC Barcelona vs Real Madrid?
El partido entre Barcelona y Real Madrid se disputará desde las 1.00 p. m. (hora honduras). Estos son los horarios desde otros países.
Honduras, Costa Rica, México: 1.00 p. m.
Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
España: 9.00 p. m.