Modric desearía jugar con Mou y revela lo inesperado: "Me gustaría volver al Madrid"

Luka Modric ha hablado en exclusiva con DIARIO MARCA un año después de su despedida del Real Madrid, club donde se convirtió en leyenda tras ser el jugador con más trofeos. El croata se destapó con el periodista Juan Ignacio Garcia-Ochoa y ha confesado que "Real Madrid es su casa y que un día le gustaría volver".

Del mismo modo, habló de su trayectoria en la Casa Blanca, su amistad con Mourinho y como es Luka Modric después de un entrenamiento o partido: "Me gusta jugar al pádel".

ENTREVISTA COMPLETA DE MARCA A LUKA MODRIC

PREGUNTA. Luka, no se puede imaginar lo que se le echa de menos en Madrid... RESPUESTA. [Risas] Gracias por venir. Siempre es bonito escuchar esto, que me echáis de menos. Yo también echo de menos Madrid, la ciudad, el club y todo. Pero puedo decir que me siento bien y feliz aquí en Milán, que me recibieron con los brazos abiertos desde el primer día y estoy muy contento. Señal de esto es que sigo aquí el segundo año consecutivo. Por eso, aunque echo mucho de menos Madrid, ahora estoy en Milán y estoy feliz aquí también. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE P. Ha pasado ya un año desde que dejó el Real Madrid. Ahora, de manera reposada, ¿cómo recuerda el día de su despedida? R. Lo recuerdo con un orgullo tremendo, aunque no fue un día fácil, como se podía ver en las imágenes mías antes del partido, en el autobús, en los días anteriores cuando hice el anuncio y en el campo. Aunque en el campo aguanté bastante bien y después en el discurso... Fueron días con mucha emoción, con mucha emoción, porque sabía que terminaba la etapa más bonita de mi carrera futbolística. Pero lo recuerdo con mucho orgullo, con mucha emoción. Sigo viendo a veces esas imágenes a día de hoy, aunque ha pasado ya más de un año. Cuando ves imágenes de la gente en la grada llorando, todos los mensajes y tal, te llena de orgullo y de satisfacción, sabiendo que has hecho algo importante en el club más grande del mundo.

P. ¿Para quién fue más difícil, para usted o para su familia? Sus hijos ya eran mayores, ya eran conscientes de quién era, de quién es, Luka Modric. R. Yo creo que fue difícil para los dos, para la familia y para mí, pero a lo mejor incluso más para ellos, porque ellos son de toda la vida de Madrid. Sobre todo mis hijos. Mi primer hijo nació cuando estábamos en Inglaterra y tenía dos años cuando llegamos, pero él recuerda toda su infancia en Madrid. Ahora tiene 16. Cuando hablas con ellos, cuando estamos de vacaciones o no sé dónde, te preguntan: "¿Cuándo vamos a casa?". Y se refieren a Madrid. Por eso era muy difícil para ellos también y para mí. Pero la vida es así, es parte de la vida y tienes que seguir adelante. Ya estamos aquí. Es difícil, difícil, pero bueno, todo esto, cuando lo ves, te llena de orgullo, satisfacción y felicidad. P. ¿Qué es más difícil, decir adiós al Madrid o acostumbrarse a no ser jugador del Real Madrid? R. Yo creo que, en mi experiencia, más difícil es decir adiós que acostumbrarte, porque luego te tienes que acostumbrar a que un día eso termina. El fútbol y las cosas... Te desvinculas de algunas cosas que has vivido al máximo. Creo que para mí fue más difícil decir adiós que luego venir aquí y, poco a poco, acostumbrarme a un nuevo día a día, una nueva realidad, un nuevo club. No fue fácil decir adiós, pero, como te he dicho, es parte de la vida. Cuando sabes que has dado todo, que has hecho todo lo que estaba en tu poder por este club, te vas con la cabeza alta. Yo me fui con la cabeza alta.

P. El jugador más laureado de la historia del Madrid, si no me equivoco. ¿Qué siente? R. Es algo increíble, de verdad. Nunca me imaginaba algo así. Llegas a un club en el que sabes que vas a pelear por los títulos y que esto es algo normal en un club tan grande, pero ni en mis sueños más locos esperaba que fuera a ser el jugador más laureado de la historia del club. No porque no confiara en mí mismo o porque pensara que no iba a triunfar ahí, pero... ¿cuántos jugadores han pasado por ahí? ¿Cuántas leyendas? ¿Cuántos iconos del Madrid, del madridismo? Ser el jugador que más ha ganado es algo increíble, de verdad. Nunca me lo había imaginado. P. Y si quita las Champions, las Ligas, todos los títulos... ¿qué le ha dejado el Real Madrid al margen de esos títulos? ¿Qué ha dejado el Real Madrid en Luka Modric? R. Me ha enseñado a no rendirme nunca, a luchar siempre hasta el final, a creer siempre, a dar siempre lo máximo. Aunque esto es parte de mi carácter, de mi forma de ser, el Madrid te da esto aún más, te lo inculca por dentro. Yo creo que eso es lo más importante que puedo decir. P. Cuántas remontadas, cuánta locura ha habido en el Bernabéu con usted allí dentro... R. Increíble. Sobre todo en la penúltima Champions, pero no solo eso. Desde que llegué hubo tantos partidos locos, tantas remontadas... Mostrando la identidad de lo que es el Real Madrid. Como te he dicho antes, te da unas cosas que te hacen creer hasta el final, porque cuando se une todo, los jugadores en el campo, la afición, ese estadio que intimida a muchos adversarios... Hemos vivido unas noches increíbles en el Bernabéu y en general en el Real Madrid, pero sobre todo en el Bernabéu.

P. ¿Y cómo es Luka Modric cuando cuando salía de Valdebebas? R. Una persona normal. Un hombre de familia. Intento estar con mi familia, con mis niños, hacer cosas normales, nada extraordinario. Estar con mis amigos. Me gusta jugar padel, me gusta jugar al tenis, me gusta jugar al baloncesto. Cada vez que puedo lo hago. Intento hacer cosas normales, nada especial, nada de otro mundo.

P. ¿Sus amigos son más del mundo del fútbol o de fuera? R. Tengo amigos del fútbol y de fuera. Tengo amigos desde la infancia y he mantenido este tipo de amistades y estoy orgulloso de eso. Son mis mejores amigos. Hemos pasado por todo. En un momento nuestros caminos se separaron, pero siempre seguimos juntos, siempre he tenido el apoyo de ellos. Por esa parte soy muy orgulloso. Pero tengo amigos del fútbol y de fuera. ¿A quién tienen que dar más las gracias los aficionados para que Luka Modric fichara por el Madrid en 2012? ¿A Luka, al presidente, a Mourinho? R. Al club en general, pero yo creo que Mourinho fue lo más importante para mi llegada, porque él hizo todo, todo lo que estaba en su poder para que yo fuera el fichaje de ese verano. El Madrid trajo a Essien cedido y solo a mí como fichaje. La negociación con el Tottenham no fue fácil. Fue dura y larga. Y si Mourinho no hubiera sido tan insistente, a lo mejor el Madrid se habría retirado de la negociación. Pero él fue insistente y me quería a mí. Por eso creo que él fue lo más importante. Pero luego también el presidente, por el que tengo un cariño especial y que ha hecho mucho por mí, de verdad. Tengo un cariño increíble. Todos fueron importantes, pero Mourinho fue el primero y yo siempre voy a estar agradecido por ese trato, por ese cariño desde el primer día. La única pena fue que no entrené con él más de un año. Pero bueno, así es la vida. Aprendí mucho en ese año con él, pero me habría gustado entrenar más tiempo con él.

P. Puede volver ahora que Mourinho ha vuelto. R. Sí, sí.. Ya es tarde [risas]. Esté donde esté siempre le deseo lo mejor. Cuando estaba en otros equipos siempre lo seguía y siempre estaba feliz cuando tenía buenos resultados. Creo que el club ha acertado mucho con su fichaje, con su llegada, porque es un ganador, un gran ganador, y conoce la casa. Conoce lo que se necesita para ganar. Y espero que tengan una temporada con éxitos con él. Es algo que siempre le deseo al Madrid y a él sobre todo.