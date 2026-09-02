El lindo gesto de Messi que hizo llorar a David Ruiz tras despedirse del Inter Miami

El centrocampista hondureño David Ruiz dejó oficialmente las filas del Inter Miami y continuará su carrera en otro club de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. El volante catracho se convirtió en nuevo jugador de los New York Red Bulls, donde buscará recuperar protagonismo y sumar más minutos en el tramo decisivo de la temporada. Ruiz pone punto y aparte a su etapa con el conjunto de Florida, una experiencia que le permitió compartir vestuario con algunas de las grandes figuras del fútbol mundial. Durante su paso por el Inter Miami, el hondureño tuvo el privilegio de coincidir con Lionel Messi y Luis Suárez, además en su momento con los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets. Sin embargo, la salida de Ruiz del equipo no pasó desapercibida dentro del vestuario. Una vez que se conoció que el mediocampista hondureño no continuaría con Las Garzas, sus compañeros tuvieron un emotivo gesto para despedirlo antes de emprender su nuevo desafío en la MLS.

DIARIO DIEZ conoció de que Lionel Messi tuvo un especial detalle con David Ruiz antes de su partida. El astro argentino se despidió personalmente del futbolista hondureño y, como recuerdo de su etapa juntos, le obsequió una de sus camisetas de la Selección Nacional de Argentina. Pero el gesto no quedó ahí. Messi y Luis Suárez también le entregaron a Ruiz una camiseta del Inter Miami, ambas con sus respectivos autógrafos. El momento fue especialmente emotivo para el catracho, quien no pudo contener las lágrimas ante el cariño mostrado por dos de las grandes estrellas con las que compartió durante los últimos años. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Posteriormente, el resto del plantel se reunió en el vestuario para despedir al hondureño y desearle el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de su carrera profesional.

UN NUEVO RETO PARA DAVID RUIZ

La llegada de David Ruiz a los New York Red Bulls no sería simplemente un movimiento más dentro del mercado de fichajes. El mediocampista hondureño habría sido una petición del nuevo entrenador del conjunto neoyorquino, Michael Bradley, quien confía en que las características del catracho pueden convertirse en una pieza importante para el funcionamiento de su equipo.

Según informaron ambos clubes, Ruiz llega a los Red Bulls en condición de préstamo, con una opción de compra que podrá ejecutarse una vez finalice el período de cesión. Dentro del acuerdo alcanzado entre las instituciones, el conjunto de Nueva York desembolsó 75,000 dólares al Inter Miami por el préstamo del futbolista hondureño, una cifra cercana a los dos millones de lempiras.