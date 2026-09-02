NY Red Bull hace oficial el fichaje de David Ruiz y se confirma el precio que pagó

El futbolista de raíces catrachas cierra así una exitosa etapa de cuatro campañas con las "Garzas", institución a la que llegó en 2021 a través de sus categorías inferiores. Con el primer equipo del Inter Miami, Ruiz acumuló 82 apariciones oficiales en todas las competencias, registrando cuatro goles y cuatro asistencias.

El mediocampista internacional hondureño David Ruiz protagonizó uno de los movimientos más destacados en el mercado de la Major League Soccer (MLS). El volante de 22 años fue cedido a préstamo por el Inter Miami CF al Red Bull New York por lo que resta de la temporada 2026, en una operación que incluye una opción de compra definitiva al finalizar el torneo y la cesión de $75,000 en Dinero de Asignación General (GAM) para el club de Florida en 2027.

Durante su paso por la escuadra rosa, el volante cosechó un palmarés envidiable al consagrarse campeón de la Leagues Cup 2023, el Supporters' Shield 2024 y la MLS Cup 2025. Jugará en un equipo histórico de la MLS que antes se llamó Metrostar donde fue protagonista el exjugador Amado El Lobo Guevara.

La llegada del legionario fue celebrada con entusiasmo por la cúpula deportiva del equipo taurino. "Estamos emocionados de dar la bienvenida a David a Red Bull New York. Es un centrocampista talentoso que aporta calidad técnica y competitividad, además de valiosa experiencia en la liga", expresó Julian de Guzmán, jefe de deportes del club.

Por su parte, el director técnico Michael Bradley destacó su dinamismo en la cancha: “David es un jugador que puede impactar el juego de muchas maneras diferentes. Él tiene la capacidad de jugar hacia adelante, cubrir el terreno, competir y hacer que las cosas sucedan con el balón”, dijo el entrenador en jefe Michael Bradley.

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En el plano internacional, Ruiz se ha consolidado como un elemento recurrente en las convocatorias de la Selección Nacional de Honduras, contabilizando 10 apariciones y tres goles anotados desde su debut el 12 de septiembre de 2023 ante Granada. Su llamado más reciente con la escuadra catracha se produjo el pasado 6 de junio de este año, sumando minutos frente a la selección de Argentina.

Con este cambio de camiseta, David Ruiz buscará adueñarse de la titularidad en el mediocampo del Red Bull New York para sostener su ritmo competitivo y continuar siendo una pieza clave en el esquema de la "H" de cara a los próximos compromisos internacionales.