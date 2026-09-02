Giro de 180° con David Ruiz: deja el Inter Miami de Messi y firma por este club

El mediocampista hondureño David Ruiz dio un giro clave a su carrera deportiva tras confirmarse su fichaje por el New York Red Bulls de la Major League Soccer (MLS). El volante de 22 años llega procedentes del Inter Miami en calidad de préstamo por lo que resta de la temporada 2026, incluyendo además una opción de compra definitiva al finalizar el torneo. La llegada de Ruiz no es una casualidad de mercado, sino un movimiento pedido por el propio director técnico de la franquicia neoyorquina, Michael Bradley. El estratega norteamericano solicitó específicamente la incorporación del hondureño para sumar agresividad, recuperación de pelota y frescura física a un mediocampo que requiere un impulso defensivo en la recta decisiva de la campaña.

La operación terminó de acelerarse luego de que el volante quedara fuera de la convocatoria en los últimos dos partidos del Inter Miami. Ante la falta de minutos con las Garzas, la directiva agilizó las conversaciones con el club de Nueva York. David Ruiz viajó el martes para ponerse bajo las órdenes de Bradley de forma inmediata. Se incorporará a los entrenamientos del equipo en las instalaciones del club en Nueva Jersey con el objetivo de debutar lo antes posible. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Ruiz llega a un New York Red Bulls que se encuentra actualmente peleando en la zona de play-in de la Conferencia Este de la MLS. Su presencia busca aportar la solvencia necesaria en el centro del campo para asegurar un boleto directo a los playoffs.





Un nuevo comienzo lejos de Miami



Para David Ruiz, este movimiento representa el primer cambio de club en su carrera profesional. Criado en el fútbol base del sur de Florida, se formó en la academia del Inter Miami y debutó con el primer equipo el 25 de marzo de 2023.