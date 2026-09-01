Revelado: ¿por qué Liverpool envió a Keyrol Figueroa a la cuarta división?

El rumbo en el futuro del futbolista hondureño, Keyrol Figueroa, dio un brusco cambio al dejar las inferiores del Liverpool, donde estaba en la Sub-19, la puerta al primer equipo, para ir a jugar a la cuarta división inglesa con el Port Vale. Diario DIEZ ha conocido la verdadera razón por la que el delantero catracho tomó esta decisión: en primera instancia, el jugador estaba esperando cerrar el traspaso al fútbol francés, pero Liverpool le cerró la puerta. El Porto de Portugal hizo una oferta para llevarse al hondureño luego del gran cierre la temporada pasada cuando estaba terminando contrato, pero el entorno del jugador decidió darle prioridad al Liverpool por lo que renovó contrato, pero al final no logró debutar en el primer equipo.

Después de esa oferta de Portugal, el futbolista ya tenía el acuerdo para marcharse a la primera de Francia, pero por caprichos, Liverpool no le dio el visto bueno y decidió prestarlo al Port Vale de la cuarta división inglesa, un retroceso en su carrera. Se conoció que hasta la noche del sábado, Keyrol tenía vuelo asegurado para volar rumbo a Houston, pero el club le confirmó que tendría que marcharse al equipo de la cuarta división. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Liverpool rechazó otros préstamos con opción de compra de segunda y primera división que había en la mesa", contó una de las fuentes cercanas al jugador de la Selección de Honduras. Una de las cosas que trastocó los planes de Keyrol es que el club necesitó sacar jugadores para hacer espacio a otros que llegarán y por eso enviaron a Figueroa al Port Vale. Ahora, el futbolista llegará a retomar su confianza en la cuarta división donde podrá disputar hasta 47 partidos de la temporada.