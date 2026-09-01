Técnico del Port Vale se rinde ante Keyrol Figueroa: "Es rápido, directo y dinámico"

El técnico del Port Vale ya habló de Keyrol Figueroa y dejó clara la expectativa que tiene con el delantero hondureño. Jon Brady destacó las principales cualidades ofensivas del atacante y aseguró que su llegada puede darle una nueva dimensión al equipo. Figueroa llega al Port Vale procedente del Liverpool de la Premier League en calidad de cedido hasta el final de la temporada 2026/27. El delantero de 20 años se incorporará esta semana a sus nuevos compañeros con el objetivo de sumar experiencia y minutos en el fútbol profesional inglés.

Brady no escatimó elogios al referirse al hondureño. El entrenador resaltó su velocidad, capacidad para atacar espacios y habilidad para jugar bajo presión, además de destacar el peligro que puede generar con sus movimientos en el último tercio. “Keyrol viene de un entorno futbolístico excepcional en el Liverpool y tiene un perfil ofensivo realmente prometedor. Es rápido, directo y dinámico, con un verdadero deseo de amenazar a los defensores y jugar al ataque”, explicó el técnico. El entrenador también puso énfasis en la capacidad de Figueroa para recibir el balón bajo presión y participar en la creación de juego, así como en su velocidad y potencia para desmarcarse y generar problemas a las defensas rivales. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE “Su imprevisibilidad en ataque es algo que, en mi opinión, necesitamos y que aportará una nueva dimensión a nuestro equipo”, agregó Brady.