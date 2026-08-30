¡Dereck Moncada está imparable! Así fue su quinto gol con el Lugano de Suiza

El delantero hondureño Dereck Moncada sigue ganándose los reflectores en el fútbol suizo y nuevamente fue pieza clave para el FC Lugano, que consiguió una importante victoria por 2-1 en condición de visitante frente al Sion, en duelo correspondiente a la quinta fecha de la Superliga de Suiza.

El atacante catracho tuvo un comienzo inmejorable y no tardó en aparecer en el marcador. Apenas habían transcurrido tres minutos cuando Moncada ingresó al área y conectó un preciso cabezazo que terminó en el fondo de la portería, colocando al Lugano arriba en el marcador en el estadio Tourbillon de Sion.

Tras el descanso, el conjunto anfitrión consiguió reaccionar y encontró la igualdad al minuto 53. Wisley Boteli fue el encargado de marcar para el Sion y devolverle la paridad al encuentro, aunque el Lugano mantuvo su intención de buscar nuevamente la ventaja.