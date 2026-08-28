Dereck Moncada ya conoce sus rivales en la Conference League con Lugano

El Lugano FC, equipo donde milita el joven delantero hondureño Dereck Moncada, ya conoce el camino que deberá recorrer en la fase de liga de la UEFA Europa Conference League 2026-27, luego del sorteo realizado este viernes 28 de agosto. El conjunto suizo quedó emparejado con seis rivales de diferentes países europeos, en una fase que promete ser exigente y que representará una importante prueba para el club.

Lugano FC, que se clasificó a esta fase tras el golazo de Dereck, tendrá que enfrentarse al Getafe de España, Copenhague de Dinamarca, Jablonec de República Checa, Estrella Roja de Serbia, Kauno Žalgiris de Lituania y Sint-Truiden de Bélgica. El sorteo determinó además que los albinegros deberán afrontar tres encuentros como visitantes, por lo que tendrán que viajar a Dinamarca, España y República Checa. Estos desplazamientos supondrán un desafío adicional para un equipo que buscará avanzar lo máximo posible en el tercer torneo continental de clubes organizado por la UEFA. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Uno de los grandes atractivos para Honduras será la presencia deDereck Moncada. El atacante de apenas 18 años, formado en las categorías inferiores del Olimpia, tendrá la oportunidad de disputar por primera vez una competición europea y de medirse ante clubes de distintas ligas del Viejo Continente.

FORMATO DE LA CONFERENCE LEAGUE

El Lugano y los otros 35 clubes participantes disputarán un total de seis partidos en la fase de liga, tres en condición de local y tres como visitantes. Todos los equipos compartirán una misma clasificación general, en lugar de estar distribuidos en grupos como ocurría en los antiguos formatos de competición europea. Al finalizar esta etapa, los ocho primeros de la tabla obtendrán el boleto directo a los octavos de final. Mientras tanto, los equipos que terminen entre las posiciones 9 y 24 deberán disputar una ronda de playoffs para definir a los otros ocho clubes que completarán los octavos. Los conjuntos ubicados del puesto 25 hacia abajo quedarán eliminados.