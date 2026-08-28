Luis Palma y los duros rivales que enfrentará en la Europa League con Lech Poznan

El extremo hondureño Luis Palma enfrentará un duro reto internacional en la UEFA Europa League. Este viernes, durante el sorteo realizado en el Foro Grimaldi de Mónaco, el Lech Poznan de Polonia conoció a los ocho equipos a los que se medirá en la nueva fase de liga del torneo continental.
La competencia arrancará el próximo 16 de septiembre y la primera ronda se extenderá hasta el 28 de enero. El equipo del atacante ceibeño buscará amarrar su pase a la siguiente fase en una liza exigente.
Los rivales del Lech Poznan:
-Bayer Leverkusen (Alemania)
-Benfica (Portugal)
-Ferencváros (Hungría)
-Union Saint-Gilloise (Bélgica)
-Sunderland (Inglaterra)
-Crystal Palace (Inglaterra)
-Torreense (Portugal)
-OFI Creta (Grecia)
El "Bicho" Palma fue un jugador fundamental para que el conjunto polaco consiguiera su boleto a la fase principal de la Europa League, siendo titular en las rondas eliminatorias previas.
En la última serie de clasificación, el hondureño destacó en el juego de ida donde su club se impuso con un contundente 7-0. Para el choque de vuelta en territorio suizo, Palma dio una asistencia determinante en el empate 2-2 que selló la clasificación sin contratiempos. Ahora, el catracho buscará trasladar ese gran momento al torneo continental.