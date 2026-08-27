¡Histórico! Golazo de Dereck Moncada clasifica al Lugano a Conference League

Dereck Moncada firmó una noche inolvidable en el fútbol europeo al anotar un auténtico golazo en la UEFA Conference League, sellando así la clasificación del Lugano de Suiza a la fase de grupos del torneo continental.

El atacante hondureño volvió a demostrar su enorme categoría y capacidad para aparecer en las citas de máxima exigencia. En un choque vibrante frente al Maccabi Tel Aviv de Israel, el exjugador de Olimpia tomó la responsabilidad en el momento decisivo y rubricó una obra de arte.

El encuentro de repechaje se encontraba en un punto de altísima tensión. El conjunto israelí había logrado pegar primero en el partido para emparejar el marcador global 2-2, poniendo contra las cuerdas al equipo suizo y encendiendo las alarmas en el esquema visitante.