No pueden con él: Dereck Moncada vuelve a anotar en la paliza 10-1 de Lugano

A mitad de esta semana logró un pase importante para aspirar a clasificarse a la Conference League tras eliminar a NSI Runavik por un marcador global de 4-2 a favor de los suizos.

El delantero hondureño, Dereck Moncada, sigue siendo noticia en Europa luego de su fichaje al Lugano FC de Suiza.

Y tres días después vuelve a hacer noticias tras anotar en la paliza 10- 1 de Lugano ante Vedeggio Calcio por la Copa Suiza.

Lugano no tuvo compasión del rival y desde el minuto 6 empezó la goleada con anotación de Beckham Castro. Cuatro minutos después Daniel Dos Santos amplió la ventaja para poner el 2-0.

Y en el minuto 12 fue cuando apareció el hondureño para marcar el 3-0 y anotar su nuevo gol con la camiseta dé Lugano.

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Con este tanto, el ex Olimpia llega a tres goles con Lugano en su noveno partido. Sin duda alguna que sigue demostrando su gran nivel cada fin de semana con su nuevo club.