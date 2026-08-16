No pueden con él: Dereck Moncada vuelve a anotar en la paliza 10-1 de Lugano

El delantero hondureño, Dereck Moncada, sigue siendo noticia en Europa luego de su fichaje al Lugano FC de Suiza.
A mitad de esta semana logró un pase importante para aspirar a clasificarse a la Conference League tras eliminar a NSI Runavik por un marcador global de 4-2 a favor de los suizos.
Y tres días después vuelve a hacer noticias tras anotar en la paliza 10- 1 de Lugano ante Vedeggio Calcio por la Copa Suiza.
Lugano no tuvo compasión del rival y desde el minuto 6 empezó la goleada con anotación de Beckham Castro. Cuatro minutos después Daniel Dos Santos amplió la ventaja para poner el 2-0.
Y en el minuto 12 fue cuando apareció el hondureño para marcar el 3-0 y anotar su nuevo gol con la camiseta dé Lugano.
Con este tanto, el ex Olimpia llega a tres goles con Lugano en su noveno partido. Sin duda alguna que sigue demostrando su gran nivel cada fin de semana con su nuevo club.
A la goleada se volvió a sumar Dos Santos y en el cierre del primer tiempo anotó Kendouci para irse un 5-0. En el complemento las cosas siguieron igual y Dos Santos consiguió su triplete (47’)
Del mismo modo, lo hizo Beckham Castro (49’ y 68) para aumentar la paliza ante un equipo que juega en la quinta división de Suiza. Al final el partido terminó 10-1.