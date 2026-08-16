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No pueden con él: Dereck Moncada vuelve a anotar en la paliza 10-1 de Lugano

¡IMPARABLE! El delantero catracho vuelve a anotar con Lugano FC, pero esta vez por la Copa de Suiza

No pueden con él: Dereck Moncada vuelve a anotar en la paliza 10-1 de Lugano

¡IMPARABLE! El delantero catracho vuelve a anotar con Lugano FC, pero esta vez por la Copa de Suiza
16 de agosto de 2026 a las 09:49

El delantero hondureño, Dereck Moncada, sigue siendo noticia en Europa luego de su fichaje al Lugano FC de Suiza.

A mitad de esta semana logró un pase importante para aspirar a clasificarse a la Conference League tras eliminar a NSI Runavik por un marcador global de 4-2 a favor de los suizos.

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Y tres días después vuelve a hacer noticias tras anotar en la paliza 10- 1 de Lugano ante Vedeggio Calcio por la Copa Suiza.

Lugano no tuvo compasión del rival y desde el minuto 6 empezó la goleada con anotación de Beckham Castro. Cuatro minutos después Daniel Dos Santos amplió la ventaja para poner el 2-0.

Y en el minuto 12 fue cuando apareció el hondureño para marcar el 3-0 y anotar su nuevo gol con la camiseta dé Lugano.

Con este tanto, el ex Olimpia llega a tres goles con Lugano en su noveno partido. Sin duda alguna que sigue demostrando su gran nivel cada fin de semana con su nuevo club.

A la goleada se volvió a sumar Dos Santos y en el cierre del primer tiempo anotó Kendouci para irse un 5-0. En el complemento las cosas siguieron igual y Dos Santos consiguió su triplete (47’)

Del mismo modo, lo hizo Beckham Castro (49’ y 68) para aumentar la paliza ante un equipo que juega en la quinta división de Suiza. Al final el partido terminó 10-1.

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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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