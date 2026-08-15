El catracho Andy Nájar le marca golazo al Inter Miami y brilla con Nashville

El futbolista hondureño Andy Nájar continúa consolidando un momento dulce en la MLS al convertirse en la figura principal de su equipo este sábado 15 de agosto. El exseleccionado catracho se destapó con su primer gol de la temporada en un escenario inmejorable, haciéndose presente en el marcador nada más y nada menos que frente al Inter Miami, club liderado en cancha por el astro argentino Lionel Messi. Nájar volvió a ratificar la plena confianza que le ha otorgado el director técnico Brian Joseph Callaghan, al saltar como titular indiscutible en el esquema del Nashville SC. El conjunto local afrontó un compromiso de alta exigencia frente a unas "Garzas" que contaron con el regreso de su capitán argentino a la alineación estelar, quien disputó el encuentro apenas unos días después del lamentable fallecimiento de su padre.

A pesar de la presencia de la figura mundial en el bando contrario, fue el Nashville SC el encargado de asestar el primer golpe de la noche en las instalaciones del Geodis Park. La jugada del gol se gestó tras una gran combinación colectiva en la que Saad envió un centro preciso hacia el área chica, permitiendo la llegada sorpresiva del futbolista hondureño desde la segunda línea para ganarle la posición a la zaga defensiva. Sin dudar en el remate, Andy Nájar conectó un certero frentazo que venció la resistencia del guardameta Ríos-Novo para enviar el balón al fondo de las redes. La anotación llegó al minuto 17 del compromiso, desatando la locura en las gradas y dándole una ventaja tempranera al conjunto de Tennessee frente al cuadro de Florida, que no encontró respuesta inmediata ante el juego aéreo del catracho.