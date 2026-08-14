Luis Palma a un paso de la fase de grupos de la Europa League: este será su próximo rival

El hondureño Luis Palma fue titular, disputó 76 minutos y el Lech Poznań goleó 5-0 al KÍ Klaksvík para avanzar con un contundente 6-0 global en la tercera ronda de clasificación de la UEFA Europa League.

El Lech Poznań no tuvo problemas para sellar su clasificación en la UEFA Europa League. El conjunto polaco goleó 5-0 al KÍ Klaksvík en el partido de vuelta y, después del 1-0 conseguido en la ida, cerró la eliminatoria con un contundente 6-0 en el marcador global.

El hondureño Luis Palma arrancó como titular y volvió a sumar minutos importantes con el conjunto polaco en la competición europea. El catracho permaneció sobre el terreno de juego durante 76 minutos, antes de ser reemplazado por Karol Delikat.