Luis Palma a un paso de la fase de grupos de la Europa League: este será su próximo rival

El hondureño Luis Palma fue titular, disputó 76 minutos y el Lech Poznań goleó 5-0 al KÍ Klaksvík para avanzar con un contundente 6-0 global en la tercera ronda de clasificación de la UEFA Europa League.
El Lech Poznań no tuvo problemas para sellar su clasificación en la UEFA Europa League. El conjunto polaco goleó 5-0 al KÍ Klaksvík en el partido de vuelta y, después del 1-0 conseguido en la ida, cerró la eliminatoria con un contundente 6-0 en el marcador global.
El hondureño Luis Palma arrancó como titular y volvió a sumar minutos importantes con el conjunto polaco en la competición europea. El catracho permaneció sobre el terreno de juego durante 76 minutos, antes de ser reemplazado por Karol Delikat.
Palma, que utilizó el dorsal 77, tuvo participación en el ataque del Lech, aunque esta vez no consiguió marcar ni registrar una asistencia. Los goles del equipo polaco fueron obra de Allahyar Sayyadmanesh, Pablo Rodríguez, Antoni Kozubal, Daniel Håkans y Patrik Wålemark.
El Lech Poznań había llegado a las Islas Feroe con una mínima ventaja de 1-0, pero terminó imponiendo su superioridad y no dejó espacio para una reacción del KÍ Klaksvík.
Con este resultado, el equipo de Palma avanza a la siguiente ronda de clasificación de la Europa League, mientras el hondureño continúa acumulando protagonismo en el inicio de la temporada europea.
El Lech Poznań ya tiene definido a su siguiente adversario en la UEFA Europa League después de avanzar con solvencia a la ronda de playoffs. El conjunto donde milita el hondureño Luis Palma se medirá al FC Thun de Suiza en una serie que será determinante para continuar en el certamen europeo.
La eliminatoria comenzará el jueves 20 de agosto en territorio polaco, mientras que el segundo encuentro se disputará una semana después, el jueves 27, en Suiza. Palma y sus compañeros deberán cerrar la llave como visitantes ante un conjunto helvético que buscará impedir el avance del cuadro polaco hacia la fase de grupos de la Europa League, instancia que el atacante catracho intentará volver a disputar después de su experiencia en la Champions League.