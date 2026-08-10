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¡Oficial! Isaac Ruiz, la joya de raíces hondureñas que llega al Atlético de Madrid

El futbolista de sangre catracha dio el salto del Girona al Atlético de Madrid de España.

¡Oficial! Isaac Ruiz, la joya de raíces hondureñas que llega al Atlético de Madrid

Isaac Ruiz, de sangre catracha, fichó por el poderoso Atlético de Madrid.
10 de agosto de 2026 a las 11:33

El talento de raíces hondureñas sigue ganando espacio en el fútbol español. Isaac Ruiz, delantero de apenas 14 años, se convirtió oficialmente en nuevo jugador de las categorías inferiores del Atlético de Madrid, luego de cerrar su etapa de formación con el Girona FC.

El joven atacante, nacido en 2012 y de madre hondureña, llega al conjunto colchonero después de protagonizar un destacado recorrido en la cantera del Girona. Durante dos temporadas disputó 48 partidos y consiguió nada menos que 44 goles, números que despertaron el interés de una de las academias más importantes de Europa.

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Ruiz tuvo un rendimiento sobresaliente en las categorías Infantil S13 e Infantil S14. En su primer año marcó 24 tantos y conquistó el campeonato de liga, mientras que en la campaña 2025/26 volvió a levantar el título y terminó con 20 anotaciones, siendo uno de los principales goleadores del fútbol base del club.

El atacante había llegado al Girona en 2024 procedente del Can Rull y rápidamente comenzó a demostrar sus condiciones frente al arco. En ambas temporadas terminó celebrando títulos de liga, superando en la clasificación a canteras de clubes de enorme tradición como el FC Barcelona y el Espanyol.

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Su capacidad goleadora también le permitió recibir una oportunidad con la Selección Sub-14 de Cataluña, otro reconocimiento a la evolución que estaba teniendo durante su proceso formativo. Ahora, el desafío será mucho mayor al incorporarse a la estructura juvenil del Atlético de Madrid.

La llegada de Isaac Ruiz al conjunto madrileño representa además una noticia que genera expectativa en Honduras, especialmente pensando en las futuras selecciones menores. El delantero podría convertirse en una opción para la Bicolor en los próximos procesos juveniles mientras continúa desarrollándose en una de las academias más reconocidas del fútbol europeo.

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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

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