¡Oficial! Isaac Ruiz, la joya de raíces hondureñas que llega al Atlético de Madrid

El talento de raíces hondureñas sigue ganando espacio en el fútbol español. Isaac Ruiz, delantero de apenas 14 años, se convirtió oficialmente en nuevo jugador de las categorías inferiores del Atlético de Madrid, luego de cerrar su etapa de formación con el Girona FC. El joven atacante, nacido en 2012 y de madre hondureña, llega al conjunto colchonero después de protagonizar un destacado recorrido en la cantera del Girona. Durante dos temporadas disputó 48 partidos y consiguió nada menos que 44 goles, números que despertaron el interés de una de las academias más importantes de Europa.

Ruiz tuvo un rendimiento sobresaliente en las categorías Infantil S13 e Infantil S14. En su primer año marcó 24 tantos y conquistó el campeonato de liga, mientras que en la campaña 2025/26 volvió a levantar el título y terminó con 20 anotaciones, siendo uno de los principales goleadores del fútbol base del club. El atacante había llegado al Girona en 2024 procedente del Can Rull y rápidamente comenzó a demostrar sus condiciones frente al arco. En ambas temporadas terminó celebrando títulos de liga, superando en la clasificación a canteras de clubes de enorme tradición como el FC Barcelona y el Espanyol.