Kervin Arriaga reaparece luego de los rumores: así le fue en amistoso con Levante

La principal noticia en el conjunto castellonense fue el debut del portero húngaro Péter Gulácsi , que tuvo una buena actuación y resolvió con acierto las llegadas del equipo levantinista, así como el regreso a los terrenos de juego del internacional argentino Juan Foyth, campeón del mundo con la Albiceleste en 2022, tras seis meses de baja por lesión.

Un gol del central Logan Costa en la segunda parte permitió al Villarreal lograr la victoria en el duelo autonómico de preparación para el inicio de la temporada ante un Levante sólido en defensa que apenas concedió ocasiones de gol.

Luego de varios rumores que apuntaban a una inminente salida del Levante, el hondureño Kervin Arriaga volvió a tener actividad con el conjunto español. El mediocampista comenzó el partido en el banco de suplentes e ingresó en la segunda mitad del amistoso que su equipo disputó este miércoles frente al Villarreal.

El partido arrancó con un Submarino Amarillo dominador, que instaló el juego en campo contrario y obligó al Levante a replegarse, aunque sin generar ocasiones claras más allá de los disparos lejanos de Gerard Moreno y Cardona.

El Levante supo esperar su momento y encontró por la banda derecha el camino hacia la portería de Gulácsi, que evitó con una parada de reflejos el tanto de Mandi.

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El guardameta húngaro, poco después, volvió a intervenir con acierto para salvar un remate de Brugué. La respuesta del Villarreal, cada vez menos preciso en la circulación, fue un lanzamiento de falta de Pépé que despejó Cuñat.

Tras el descanso, el Levante, con un equipo completamente renovado, asumió un mayor protagonismo con el balón y protagonizó varias llegadas peligrosas, entre ellas un disparo demasiado centrado de Víctor.