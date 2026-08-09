Imparable: Dereck Moncada no perdona y vuelve a anotar en la paliza de Lugano

¡IMPARABLE! Dereck Moncada sigue regalando talento y calidad en cada partido que tiene minutos con el FC Lugano de Suiza. Este domingo ingresó desde la banca y solo le bastaron 19 minutos dentro del campo para unirse a la goleada 5-0 del Lugano ante el Zurich por la fecha 3 de la Liga de Suiza. El nuevo equipo del hondureño ha empezado sin piedad esta nueva temporada en suiza. En tres fechas ha conseguido tres triunfos y hoy lo hicieron sin problemas.

Kevin Behrens, el delantero con el que compite Dereck, abrió la cuenta en el marcador al 16' y anotó su doblete en el 34'. En el complemento, siguieron con la misma intensidad y Steffen hizo el 3-0. El entrenador de Lugano, Mattia Croci-Torti, hizo cambios e ingresó Dereck Moncada al 70' por Kevin Behrens. Diez minutos después, los locales aumentaron la ventaja con anotación de Daniel Correia. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Y cuando todo pintaba para un 4-0, apareció el hondureño para poner el 5-0 en el minuto 89' y concretar la paliza del FC Lugano ante un débil Zurich que no pudo ante la intensidad de los locales. Con este gol, el catracho anotó su segundo gol en el torneo local suizo y se ubica con varios delanteros en el segundo puesto en la tabla de goleadores. El líder es Essende del Young Boys, quien lleva 4 anotaciones.