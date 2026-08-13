La gran noticia de Dereck Moncada en la Conference League: esto necesita Lugano

El FC Lugano de Suiza dio un paso más en su sueño europeo al clasificar a los playoffs de la UEFA Conference League. Este jueves 13 de agosto, el conjunto helvético empató 2-2 en su visita al NSI Runavik de Islas Feroe, haciendo valer la ventaja obtenida en el partido de ida para dejar el marcador global en un 4-2 a su favor. El partido disputado en el estadio Djúpumýra no fue sencillo para los dirigidos por Mattia Croci-Torti. El NSI Runavik encendió las alarmas de la escuadra suiza tras ponerse arriba en el marcador con goles de Petur Knudsen (29') y Marius Lindh (61'), lo que igualaba momentáneamente la eliminatoria en el global.

Sin embargo, la reacción del Lugano fue inmediata. Yanis Cimignani al minuto 66 y Kevin Behrens al 79' anotaron los goles que devolvieron la tranquilidad al equipo y sellaron definitivamente el boleto a la siguiente fase. El catracho Dereck Moncada tuvo participación en el compromiso al ingresar de cambio al minuto 88 en lugar de Renato Steffen. Aunque jugó solo los minutos finales con el partido ya empatado 2-2, el joven delantero hondureño sigue sumando experiencia internacional y ganando ritmo en competencias del viejo continente. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE



Previamente, el Lugano venía de superar con autoridad la ronda anterior tras golear 6-1 en el global al Dukagjini de Kosovo. Con este resultado, el FC Lugano disputará la última barrera antes de la fase de grupos de la Conference League. Su rival en los playoffs será el PFC CSKA Sofía de Bulgaria, en una serie a doble partido que se jugará los días 20 de agosto (ida) y 27 de agosto (vuelta).