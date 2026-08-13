¡Cambio de emergencia! Luis Palma y Lech Poznan sufren atraso en su vuelo

El duelo que disputarán KÍ Klaksvík y Lech Poznań por la fase previa de la UEFA Europa League tendrá que comenzar más tarde de lo previsto, luego de los inconvenientes que experimentó el conjunto polaco durante su traslado hacia las Islas Feroe, donde se encuentra el hondureño Luis Palma. El encuentro estaba programado inicialmente para las 11:30 de la mañana, hora de Honduras, pero el Lech Poznań informó a la UEFA sobre la situación que le impedía llegar a tiempo al escenario del compromiso. La delegación tuvo que modificar sus planes debido a las complicaciones registradas durante el viaje.

El avión que transportaba al equipo de Luis Palma no pudo aterrizar en el aeropuerto de Vágar, en las Islas Feroe, debido a las condiciones climáticas adversas. Ante esta situación, la aeronave fue desviada hacia Bergen, Noruega, donde el plantel permaneció mientras se definían los siguientes pasos para completar el viaje. Finalmente, el vigente campeón de Polonia logró continuar su recorrido y aterrizó este jueves en las Islas Feroe. Sin embargo, el retraso en la llegada obligó a modificar el horario del partido, que ahora se disputará a la 1:45 de la tarde, hora hondureña.