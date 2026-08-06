Luis Palma busca acercar al Lech Poznán a la fase de Liga de la Europa League

El Lech Poznán de Luis Palma volvió a sonreír este jueves tras derrotar por la mínima al KÍ Klaksvík de las Islas Faroe por la tercera ronda de la clasificación para la Europa League 2026-27.

Luego de quedar eliminados en la fase de clasificación de la Champions League, el cuadro polaco regresó a las acciones y se impuso en casa con el único tanto del marfileño Yannick Agnero en el tramo final del encuentro (81').

Luis Palma, por su parte, arrancó en el banquillo, pero ingresó en el minuto 46 del segundo tiempo cuando su equipo aún lo empataba.

Con el hondureño en el campo, el Lech Poznán logró llevarse los tres puntos y ahora buscará rematar la fase el próximo jueves 13 de agosto en Islas Faroe, donde se definirá al club que avanzará en el torneo.