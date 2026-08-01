Así fue la exquisita asistencia Luis Palma en la victoria del Lech Poznán

Luis Palma dio su primera asistencia de la campaña este sábado en la victoria a domicilio del campeón Lech Poznán frente al Wieczysta Cracovia (1-2), en el partido correspondiente a jornada 2 de la liga polaca.
El atacante hondureño sigue siendo una de las principales piezas del entrenador danés Niels Frederiksen y hoy fue protagonista siendo titular y asistiendo al marfileño Yannick Agnero para abrir el marcador a los 35 minutos del tiempo corrido.
Palma recibió en los tres cuartos de cancha y, ante la presión del rival, tocó el balón en profundidad para el delantero africano, que resolvió quitándose dos marcas y luego definió con un zurdazo al ángulo desde fuera del área.
El Lech Poznán aumentó la ventaja cuando estaba por terminar la primera parte con el tanto del iraní Allahyar Sayyadmanesh en el 43'.
La escuadra local intentó reaccionar cuando el brasileño Lucas Piazón, mediocampista de 32 años formado en el Chelsea, hizo el descuento al 66', pero finalmente la visita se llevó las tres unidades a casa.
Luis Palma disputó 77 minutos en la victoria de su equipo, que consigue el primer triunfo de la temporada luego de igualar sin goles en la primera fecha contra el Cracovia.
Con este resultado, el Lech Poznán se sube al segundo puesto de la clasificación con cuatro puntos, solo superado por el líder Jagiellonia Białystokm que suma seis.
La próxima cita para Palma y su club será el jueves cuando enfrenten de local al Klaksvíkar Ítróttarfelag de las Islas Feroe por la tercera ronda de clasificación a la Europa League.