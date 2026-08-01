Así fue la exquisita asistencia Luis Palma en la victoria del Lech Poznán

Luis Palma dio su primera asistencia de la campaña este sábado en la victoria a domicilio del campeón Lech Poznán frente al Wieczysta Cracovia (1-2), en el partido correspondiente a jornada 2 de la liga polaca. El atacante hondureño sigue siendo una de las principales piezas del entrenador danés Niels Frederiksen y hoy fue protagonista siendo titular y asistiendo al marfileño Yannick Agnero para abrir el marcador a los 35 minutos del tiempo corrido.

Palma recibió en los tres cuartos de cancha y, ante la presión del rival, tocó el balón en profundidad para el delantero africano, que resolvió quitándose dos marcas y luego definió con un zurdazo al ángulo desde fuera del área. El Lech Poznán aumentó la ventaja cuando estaba por terminar la primera parte con el tanto del iraní Allahyar Sayyadmanesh en el 43'. La escuadra local intentó reaccionar cuando el brasileño Lucas Piazón, mediocampista de 32 años formado en el Chelsea, hizo el descuento al 66', pero finalmente la visita se llevó las tres unidades a casa. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE