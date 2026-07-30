Andy Najar rompe el silencio y deja claro si regresará a la selección: "Firme..."

El futbolista hondureño Andy Nájar volvió a ser protagonista en el MLS All-Star Game, donde representó al Nashville SC y ayudó al equipo de estrellas de la MLS a imponerse 4-3 sobre el combinado de la Liga MX en un vibrante encuentro disputado en el Bank of America Stadium de Charlotte. Tras el partido, el catracho atendió a nuestro corresponsal en Estados Unidos, Alexis Padilla, en zona mixta tras finalizar el partido, donde expresó su satisfacción por haber vivido una nueva edición del prestigioso evento.

"Muy bien, contento. Creo que es bonito vivir esta experiencia. Se disfruta jugar con compañeros que uno admira desde pequeño y la verdad que es muy lindo porque al final conseguimos el gane", afirmó Nájar. El experimentado lateral aseguró que disfrutó cada minuto sobre el terreno de juego y consideró que cumplió con lo que esperaba de su participación. "Era un partido para disfrutar. Hicimos lo que teníamos que hacer, que era sacar el resultado. En lo personal creo que hice bien las cosas y al final lo más importante es que pudimos lograr el objetivo", comentó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Durante la entrevista, Andy Nájar también habló del presente de la Selección Nacional y se mostró optimista con el proceso que atraviesa la Bicolor: "Creo que poco a poco la selección ha venido mejorando. Tienen muchos jugadores jóvenes, se les está dando oportunidades a jugadores con descendencia hondureña. Creo que eso habla muy bien del trabajo que están haciendo los directivos de la federación", expresó.