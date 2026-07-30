Arriaga ya no entrena con Levante: la oferta y el nuevo club que quiere al hondureño

El futuro de Kervin Arriaga en el Levante parece estar entrando en su etapa decisiva. El mediocampista hondureño podría cambiar de club antes del cierre del mercado de fichajes, luego de que en España surgieran informaciones que lo vinculan con un importante equipo de la Serie A italiana. El periodista español Ismael Algarra informó que Arriaga no ha participado en los entrenamientos del conjunto valenciano durante los últimos días, una situación que ha despertado numerosas especulaciones sobre una posible salida del futbolista.

Aunque el club no ha emitido un comunicado oficial explicando la ausencia del internacional hondureño, en el entorno del Levante crece la expectativa por un movimiento que podría concretarse en las próximas horas. Desde Valencia aseguran que el Génova de Italia ha intensificado las gestiones para hacerse con los servicios del mediocampista. El club italiano considera que Arriaga reúne las características que busca para fortalecer su zona de recuperación y equilibrio de cara a la nueva temporada. De acuerdo con la información publicada, la operación podría cerrarse por una cifra cercana a los 5,5 millones de euros, una cantidad que representaría un ingreso importante para las arcas del Levante y que facilitaría las negociaciones entre ambas instituciones. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

SUSTITUTO DE ARRIAGA

La posibilidad de que el traspaso se concrete también ha llevado al conjunto granota a acelerar la búsqueda de un sustituto. La dirección deportiva ya analiza diferentes alternativas para no quedarse sin una pieza clave en el centro del campo.

Uno de los nombres que ha tomado fuerza es el del francés Ugo Raghouber, mediocampista que aparece en la lista de candidatos para ocupar el lugar que dejaría el hondureño en caso de concretarse su venta. La eventual salida de Arriaga supondría el cierre de una breve, pero destacada etapa en el fútbol español. Desde su llegada al Levante, el catracho logró ganarse un espacio gracias a su intensidad, fortaleza física, capacidad para recuperar balones y versatilidad táctica. Sus actuaciones también le permitieron mantenerse como uno de los referentes de la selección de Honduras, donde continúa siendo una pieza importante en el esquema nacional gracias a su regularidad en el fútbol europeo. Para el Génova, la incorporación del hondureño representaría una apuesta por un jugador con experiencia internacional y con cualidades que encajan en el estilo competitivo de la Serie A, una liga caracterizada por la exigencia táctica y el rigor defensivo.