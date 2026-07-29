Pesadilla para Luis Palma: Lech Poznan sufre terrible remontada y adiós a la Champions

El Lech Poznań y el hondureño Luis Palma protagonizaron este miércoles una de las eliminaciones más dolorosas de la fase previa de la UEFA Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa. El campeón de Polonia dejó escapar una ventaja de tres goles y terminó despidiéndose del torneo tras sufrir una inesperada remontada en casa, quedándose sin el sueño de disputar la fase de grupos de la máxima competición de clubes del fútbol europeo. El conjunto polaco, con Luis Palma como titular, llegaba al partido de vuelta con una cómoda ventaja de 4-1 conseguida la semana anterior en su visita al AGF Aarhus de Dinamarca. Sin embargo, en un desenlace increíble, cayó por el mismo marcador de 1-4 en su estadio, igualando la serie 5-5 en el global y obligando a la definición desde el punto penal. En la tanda, el equipo danés fue más efectivo y terminó imponiéndose por 4-3 para sellar su clasificación.

Los visitantes construyeron la remontada con anotaciones de Bech (32'), Arnstad (55'), Tingager (75') y Kristjansson (100'), mientras que Jagiello (93') marcó el único tanto del Lech Poznań, un gol que en su momento parecía mantener con vida a los polacos, pero que finalmente no fue suficiente para evitar la eliminación. Luis Palma fue titular y disputó 68 minutos antes de ser sustituido por decisión del cuerpo técnico. El atacante hondureño intentó aportar en el frente ofensivo, aunque no logró marcar diferencias en un encuentro muy complicado para su equipo, que terminó pagando caro sus errores defensivos y dejó escapar una clasificación que parecía prácticamente asegurada. LEA TAMBIÉN: José Mario Pinto debuta en la Liga de Costa Rica enfrentando al Alajuelense No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

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