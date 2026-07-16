Luis Palma se consagra campeón de la Supercopa y pone a Honduras en lo alto

El Lech Poznan del hondureño Luis Palma se coronó como campeón de la Supercopa 2026 de Polonia, luego de derrotar 3-1 al Górnik Zabrze, un compromiso que se volvió una fiesta en el estadio Poznan. El futbolista catracho continúa viviendo una gran temporada por Europa y ahora arranca la temporada de la mejor manera con la conquista de una nueva copa para sus vitrinas.

El camino para el "bicho" ha sido de muchas alegrías desde su llegada a Polonia, donde ya suma 8 trofeos desde la temporada 2023/24. El Lech Poznan Polonia conquistó esta victoria 3-1 con anotaciones de Kozubal, Rodríguez e Ishak. Cabe apuntar que este compromiso Luis Palma no se hizo presente en el marcador, sin embargo, fue titular y con buena actuación. El atacante hondureño y su equipo llegaron a este duelo como los actuales campeones en la primera división de ese país, luego de marcar un gol el 16 de mayo en la victoria del Lech Poznań frente al Radomiak Radom de 3-1 por la jornada 33, penúltima fecha de la primera división de Polonia. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE