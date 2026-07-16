¡Erick Puerto hace historia! Clasifica a segunda ronda de Conference League

El futbolista hondureño Erick Puerto dio su primer paso firme en el fútbol europeo. El delantero logró clasificar con el BATE Borisov de Bielorrusia a la segunda ronda de clasificación de la UEFA Conference League, luego de superar en la tanda de penales al AF Elbasani de Albania tras una reñida serie.

Puerto fue titular en los dos compromisos de la eliminatoria y volvió a responder con una actuación sólida en el ataque del conjunto bielorruso. El catracho se ha ganado la confianza del cuerpo técnico desde su llegada y continúa sumando minutos en una de las competiciones más importantes del continente.