Olimpia cerró su preparación: amistosos, fichajes y un clásico a la vista con Motagua

El Olimpia se encuentra en el "ojo del huracán"con muchas críticas tras los últimos resultados y a las puertas de enfrentar la primera competencia oficial con un clásico ante el Motagua. Los dirigidos por Eduardo Espinel suman un mes seis días desde que emprendieron los trabajos de pretemporada el pasado 5 de junio en su centro de Alto Rendimiento José Rafael Ferrari.

Desde ese momento, el timonel uruguayo se enfocó en fortalecer su equipo con los refuerzos necesarios que le dieran una estabilidad a su grupo tras la bajas anunciadas antes de la pretemporada. SUS FICHAJES EN LA TEMPORADA

Nicolás Dibble (Muschuc Runa - Ecuador)

Janier Bermúdez (Choloma)

Cristian Canales (Choloma)

Carlos Cuello (Ciudad de Bolívar - Argentina)

Kilmar Peña (UPNFM)

Jack Jean-Baptiste (Real España)

LOS PARTIDOS AMISTOSOS EN SUELO HONDUREÑO No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Luego de más de dos semanas de trabajo, el técnico programó dos partidos amistosos para darle un poco de movilidad a su plantel e ir conociendo un poco más a los refuerzos. El primer duelo de preparación fue en el Centro de Alto Rendimiento a puerta cerrada, donde Olimpia jugó doble partido con el equipo Arsenal SAO de la Liga de Ascenso. Ambos partidos los ganó: 6-0 y 2-0.

Después volvió a recibir en su sede al equipo Génesis Policía, donde realizó dos partidos: el primero lo ganó 3-2 y el segundo de igual manera 3-2. AMISTOSOS EN ESTADOS UNIDOS Como parte de su preparación, el Olimpia ya tenía agendado dos partidos amistosos en Estados Unidos, sólo que en esta oportunidad con clubes de la MLS: Houston Dynamo y el Cincinnati. La primera cita fue ante el Houston Dynamo en el Shell Energy Stadium de Houston. Aquí los dirigidos por Eduardo Espinel cayeron derrotados 3-0 con la presencia de una cierta cantidad de aficionados en las gradas.

Su segunda cita fue cuatro día después, el Olimpia se trasladó a Ohio, donde se enfrentaron al Cincinnati, un encuentro que se desarrolló a puerta cerrada en su complejo de entrenamiento. La presentación de Olimpia no fue la mejor y el cuadro blanco fue goleado 5-0, además, un compromiso en el que se calentaron los ánimos y el delantero Yustin Arboleda fue expulsado por dar un golpe a Evan Louro, integrante del club norteamericano.