Espinel confirma fichaje en Olimpia y se defiende: "No se puede competir con otras ligas"

El técnico uruguayo también habló de las dificultades económicas que enfrenta la institución para incorporar refuerzos, confirmó que el fichaje del nuevo delantero está prácticamente cerrado y dejó claro que el equipo necesita ampliar su plantilla para competir de mejor manera en la Supercopa, la Copa Centroamericana y el torneo Apertura.

El entrenador de Olimpia, Eduardo Espinel , se refirió al panorama que vive el club tras la gira de amistosos por Estados Unidos, donde reconoció la diferencia que existe entre el fútbol hondureño y la MLS.

¿Qué análisis se saca, profe, después de esta gira de dos partidos amistosos por Estados Unidos? Las mismas evaluaciones que tenemos que ir haciendo a medida que van apareciendo jugadores, que se van sumando al grupo. En definitiva, lo que fuimos a buscar es eso y un ritmo distinto al que se juega acá, que es lo que queríamos trabajar más que nada para llegar a la competencia con un ritmo más elevado, porque la falta de partidos a nivel local y los amistosos no nos pueden dar ese ritmo que precisamos. Hay que salir a buscarlo afuera.

¿Es la realidad de esto lo que ha vivido Olimpia en estos amistosos? ¿Es la realidad del fútbol nuestro?

¿En qué sentido?

La diferencia, por ejemplo, reflejada en los marcadores y el juego también de lo que pudimos ver contra Houston

Contra Houston hicimos un gol en contra y después nos equivocamos en una marca e hicimos el segundo gol. Creo que tampoco fue tan dramático. Por supuesto que no voy a descubrir yo las dificultades que hay cuando se enfrentan ligas tan poderosas. No se puede competir con esas ligas. Ahora, si queremos competir, hay que ir por otro lado. Nosotros fuimos a buscar un ritmo. Ojalá tuviéramos cuatro o cinco partidos de esos antes de empezar el torneo. Sería lo ideal para que el equipo se contagie y juegue a otra clase de ritmo del que nos permite el fútbol de acá.

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Eduardo, ¿pero sí es escandaloso que Olimpia reciba ocho goles en dos partidos, aunque sean amistosos? Entendemos que es una pretemporada, pero ¿se comprende que sí es escandaloso que el club reciba tantos goles en dos partidos?

No, para mí no.

¿Qué análisis se saca de la productividad de goles cuando no se logra convertir en dos amistosos? ¿Qué pasa por la mente de un técnico?

Lo que pasa es que ustedes evalúan desde lejos y no están evaluando el momento de cómo están los jugadores. ¿Ustedes sabían que no jugaron 90 minutos? No lo sabían, se ve que no lo sabían todavía. Un equipo que está en rodaje. Entonces la evaluación nuestra va por otro lado. Nosotros vamos a sufrir si no conseguimos los resultados a nivel local en el campeonato local y en el campeonato internacional.

Si hubiéramos ganado 3-0 a Houston, para nosotros era la misma evaluación. No nos dejamos llevar por los goles, nos dejamos llevar por los rendimientos individuales y qué jugadores vamos a tener en cuenta a la hora de jugar los partidos. Tratamos mucho más de ser objetivos que ustedes, desde el punto de vista de que solamente miran los goles, que si se gana está todo bien y si se pierde está todo mal. No sirve para nada.

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Profe, entendiendo que es pretemporada y que el equipo enfrentó a equipos de un nivel más alto, como es evidente, ¿eso le da la certeza de lo que nos mencionaba el otro día, por ejemplo la salida del equipo, de que este equipo necesita refuerzos para afrontar las tres competiciones?

Sin lugar a dudas, pero jugamos con un país donde hoy el fútbol está en un primer nivel y nosotros por ahí estamos en un cuarto o quinto nivel, el fútbol americano. Los invito a que vayan a ver la forma en que trabajan en el día a día, el staff de entrenadores que tienen, la calidad de complejo que tienen. No pasa por entrar a un seis contra once en una cancha, pasa por otras cosas, por el nivel futbolístico de cada país. Entonces estamos a años luz, años luz.

Eduardo, ayer escuchábamos a Michaell Chirinos, uno de los capitanes del club, diciendo: "Tenemos que hablar con la directiva, tenemos que dar a conocer que es un plantel muy corto". Usted lo ha dicho muchas veces, pero aquí ya están montados, como dicen en Danlí, ya viene la Supercopa, ya viene la Copa Centroamericana. ¿Cómo afrontar con un plantel tan corto lo que viene?

Bueno, nada. Tenemos que tratar de hacer las cosas lo mejor que se pueda y trabajar duro. Tampoco a nivel local hay jugadores de mucha jerarquía para incorporar; nómbrenme uno como para incorporar. Del exterior ya lo hemos hablado. ¿Qué pasa con la gente del exterior? Económicamente no se puede competir. No se puede competir con Costa Rica, con Guatemala. Se imaginarán lo difícil que se hace atraer jugadores. Eso es lo que está costando.

Estamos en un momento donde cada jugador que intentamos traer, o hay que erogar un dinero al club que es propietario y el club no está en condiciones, o los sueldos que están pidiendo son realmente, por ahí, fuera del contexto de lo que es el fútbol de Honduras, porque estamos viendo que las recaudaciones son pocas, que por ahí la economía del país tampoco es la mejor. Entonces tenemos que pelear todos los días con esas dificultades.

¿Era imposible retener a Pinto, por ejemplo, que sabemos que era uno de los mejores jugadores que hay actualmente en el fútbol hondureño? Digo, si va a un equipo de media tabla de Costa Rica, no a un grande

Lo que pasa es que fue una decisión de Pinto. Pinto nunca quiso quedarse, ese es el tema. No fue que el club dejó ir a Pinto. Además, nosotros lo pedíamos, igual que en el caso de Carlos. Siempre los queríamos en el plantel porque para nosotros son jugadores que realmente son extraordinarios. Pero cuando hay decisiones personales, hay que respetarlas. Los jugadores quisieron buscar otro equipo, otro proyecto, y está dentro de lo que es el fútbol. Es muy respetable eso.